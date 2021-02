© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ACCORDOBiometano liquido per autotrazione dalla ex discarica gestita da Indeco a Montello, da anni in post gestione. Parte la produzione e vendita del nuovo business, annunciato da anni, dal sito, accanto alla produzione di energia elettrica. Ora l'annuncio della sigla dell'intesa pluriennale tra Indeco, appartenente al gruppo Greenthesis, e Sol, una holding del gruppo Sol, per la distribuzione del biometano liquido prodotto presso la discarica per rifiuti non pericolosi solidi urbani di Montello. Il biometano liquido «andrà a rifornire alcune delle 80 stazioni di rifornimento di mezzi pesanti alimentati a metano liquido presenti oggi in Italia, permettendo una riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, rispetto a mezzi diesel tradizionali», rendono noto le due società in una nota. «In linea con quanto riportato nelle tabelle dalle principali case costruttrici di tali mezzi - prosegue la nota - l'utilizzo di biometano liquefatto permette una riduzione delle emissioni di anidride carbonica e, in misura molto più elevata, di particolato e di ossido di azoto, rispetto a quelle di mezzi alimentati con diesel». «In linea con il Piano strategico di gruppo volto all'efficientamento e all'innovazione della nostra filiera produttiva, l'impianto di trasformazione del biometano a Borgo Montello fa parte di un progetto che assume la connotazione di essere strategico per il territorio e in linea con gli obiettivi sulla mobilità sostenibile indicati dall'Unione Europea per il 2030», afferma Vincenzo Cimini, amministratore delegato di Greenthesis, gruppo operante nel settore del trattamento, recupero, smaltimento e valorizzazione anche energetica dei rifiuti; Sol è invece un gruppo multinazionale operante nel settore di produzione e commercializzazione di gas tecnici e medicali. Indeco consegnò diversi anni fa alla Regione la rinuncia alla Via (Valutazione di impatto ambientale) per una soprelevazione da 165mila metri cubi per l'invaso S8, avviando in contesto il nuovo business di produzione di energia. Da un lato, il fotovoltaico, impianto posto sulle sponde di S4, dall'altro il recupero dei biogas generati dalla discarica.An .Ap.© RIPRODUZIONE RISERVATA