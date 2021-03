13 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







L'OPERAZIONE

Dieci misure cautelari, ventinove indagati, ramificazioni che dall'Emilia Romagna arrivavano in mezza Italia, provincia di Latina compresa. A scoprire una ndrina operativa tra Modena e Reggio Emilia è stata la direzione distrettuale antimafia di Bologna. Le misure emesse dal giudice per le indagini preliminari sono state eseguite dalla Polizia di Reggio Emilia e dai Carabinieri di Modena. In provincia di Latina c'è una persona indagata ed è stata fatta una perquisizione a Priverno. Nell'ambito dell'operazione contro la Ndrangheta chiamata Perseverance sono state eseguite sette custodie in carcere, due domiciliari e una misura interdittiva. L'accusa è associazione di tipo mafioso finalizzata, tra l'altro, all'attività di recupero credito di natura estorsiva e al trasferimento fraudolento di valori mediante l'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, o di agevolare la commissione di riciclaggio e di reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, anche tramite falsità ideologiche in atti pubblici commesse da pubblici ufficiali. Sono 29 gli indagati, tutti italiani. È stato arrestato in Spagna, dopo 3 anni di latitanza, Giuseppe Romeo, broker internazionale del traffico di droga, capace di far arrivare 40 chili di cocaina a settimana dall'Olanda a Milano. Le misure riguardano persone legate alla cosca Grande Aracri di Cutro, ma operante in autonomia, con «enorme capacità di infiltrazione nei settori centrali della economia e della vita civile», come sottolineato dagli inquirenti. In provincia di Latina- dove operano già altre ndrine - c'era un fiancheggiatore del gruppo.

Giovanni Del Giaccio

© RIPRODUZIONE RISERVATA