Venerdì 25 Giugno 2021, 05:02

Procede l'inchiesta della Procura della Repubblica di Latina sui concorsi truccati alla Asl nell'ambito della quale, oltre al presidente e al commissario della Commissione d'esame Claudio Rainone e Mario Graziano Esposito finiti agli arresti domiciliari, ci sono altre quattro persone iscritte nel registro degli indagati.

Si tratta degli altri componenti delle Commissioni dei due concorsi, Luciano Corinti e Pietro Masi indagati per falso ideologico commesso da pubblico ufficiale e abuso d'ufficio per il secondo concorso, quello che è stato poi annullato e Marco Molinari e Anna Guadagnini, dipendenti rispettivamente delle Asl di Latina e di Viterbo che hanno invece fatto gli esaminatori nel primo concorso. E proprio Marco Molinari, assistito dall'avvocato Luca Giudetti, è stato ascoltato ieri mattina in Procura da sostituto procuratore Valerio De Luca che con il procuratore aggiunto Carlo Lasperanza conduce l'inchiesta affidata alla Guardia di Finanza e alla Squadra mobile di Latina. Molinari ha quindi avuto modo di chiarire la propria posizione rispetto allo svolgimento delle prove del primo concorso, quello relativo alla copertura di 23 posti da collaboratore amministrativo professionale di categoria D che si è concluso con l'assunzione dei candidati risultati idonei e rispetto al quale Rainone, presidente della Commissione, come emerge dalle intercettazioni telefoniche ha comunicato ad alcuni candidati gli argomenti della prova orale il giorno prima dello svolgimento. La Procura nelle scorse settimane ha anche ascoltato la manager della Asl Silvia Cavalli e l'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amanto e nei prossimi giorni dovrebbe interrogare anche gli altri tre iscritti nel registro degli indagati: la Guadagnini, Corinti e Masi.

E. Gan.

