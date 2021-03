© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INCHIESTAUn sistema di compravendita di diplomi, master, scambi di favori per ottenere trasferimenti e altri vantaggi nell'ambito della pubblica istruzione. Nella maxiinchiesta di Vibo Valentia è coinvolta anche la pontina Maria Rita Calvosa, direttrice dell'Ufficio scolastico regionale della Calabria, con una lunga esperienza a Latina, al vertice per dieci anni dell'ex Provveditorato agli studi. Calvosa è coinvolta nell'indagine in qualità di presidente di una commissione giudicatrice, secondo l'accusa avrebbe consentito la scalata in graduatoria di un altro indagato con l'obiettivo di ottenere, come contropartita, il trasferimento a Roma mediante l'attribuzione di un incarico nell'ambito del Ministero, avvalendosi in questa operazione anche di legami di fratellanza massonica.Lo scenario inquietante è delineato dall'inchiesta «Diacono» condotta dai carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia con il coordinamento della Procura vibonese. Dieci gli arresti, otto in carcere e due ai domiciliari, e 13 le persone indagate in stato di libertà. Il tutto ruotava intorno all'Accademia Fidia di Stefanaconi, in provincia di Vibo Valentia, già al centro dell'inchiesta avviata a seguito del ritrovamento, il 2 luglio scorso, di un arsenale di armi da guerra e clandestine e di un'ingente somma di denaro nell'abitazione di Davide Pietro Licata, contigua all'Istituto scolastico di famiglia. Gli approfondimenti investigativi hanno portato gli investigatori a scoprire legami tra istituti formativi (paritari e artistici/musicali) utilizzati per produrre, in cambio di denaro e altre utilità, titoli di studio e attestati (tra i 20 e i 30 mila), al fine di favorire la partecipazione a concorsi pubblici per personale docente e tecnico-amministrativo. Gli illeciti sarebbero stati agevolati grazie alla corruzione di un ispettore del Miur, Maurizio Piscitelli, incaricato, fra l'altro, del controllo degli istituti privati accreditati. Oltre a Piscitelli, che è stato arrestato e nella cui abitazione sono stati trovati 160 mila euro in contanti, nelle maglie dell'inchiesta è finita anche la direttrice dell'Ufficio scolastico regionale della Calabria Maria Rita Calvosa che avrebbe ottenuto il trasferimento a Roma aiutando Giovanni Carbone, candidato in un concorso per ispettore Miur.M.Cusu.© RIPRODUZIONE RISERVATA