Lunedì 30 Agosto 2021, 05:01

È stato ospite al ristorante Il Giardino con altri nove commensali il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, tra i quali il vice presidente della Commissione Europea Josep Borrell i Fontelles. Ad accoglierlo Anna Impagliazzo (conlui nella foto) e i suoi familiari, titolari dell'attività. «È stato un grandissimo onore - dice Anna - per quello che il Presidente rappresenta in questo momento storico, la certezza che dà agli italiani, la sua figura istituzionale. Un'emozione e anche una grande sorpresa, per la sua disponibilità. Ha voluto salutare tutto il personale, ha fatto i complimenti, ha detto di aver scoperto che quest'isola è un angolo di paradiso». In cucina da quindici anni c'è Cristian, chef che arriva dall'Ecuador, con il quale c'è stato uno scambio che la stessa Anna racconta: «Quando il Presidente l'ha chiamato per complimentarsi, lui ha ringraziato per l'accoglienza che ha trovato in Italia e per l'attenzione che il nostro Paese ha verso i migranti, gli sforzi che vengono fatti per accoglierli e assisterli. Mattarella ha a sua volta ringraziato per i complimenti ricevuti e per il pranzo che gli è stato proposto». Immancabile la foto di rito, con tutto il personale del ristorante. Le attività dell'isola, comunque, sia per il seminario sia per la presenza di Mattarella hanno fatto registrare il pienone in questi giorni e soddisfazione è stata espressa da più parti. Per quanto riguarda le ore trascore dal Presidente a Ventotene la macchina dell'accoglienza e della sicurezza ha funzionato alla perfezione.