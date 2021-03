7 Marzo 2021

LO SCONTRO

Grave incidente ieri sera in pieno centro, a Latina, molto probabilmente per una mancata precedenza.

Erano da poco passate le 21 quando in corso della Repubblica, all'altezza di palazzo M si sono scontrate una Minicar 50 con un minore alla guida e la moto condotta da un ragazzo.

Quest'ultimo ha avuto la peggio, nell'impatto è volato sul marciapiede battendo violentemente il corpo. Immediati i soccorsi prestati dai sanitari dell'Ares 118 intervenuti con due ambulanze. Il ferito è stato portato al Santa Maria Goretti e le condizioni sembrano particolarmente gravi, anche se in serata non era ancora possibile conoscere la prognosi. Sotto shock il minore che era alla guida della macchinetta e ha raccontato la sua prima versione dei fatti. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia che dovrà ricostruire la dinamica dell'accaduto. Sembra che uno dei mezzi abbia tagliato la strada all'altezza dell'incrocio con via Cialdini e ora si dovrà comprendere quale dei due coinvolti.

Il conducente della moto è stato trasferito - come detto - nel vicino pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti.

