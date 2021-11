Martedì 2 Novembre 2021, 05:03

LE INDAGINI

Sono ore decisive nelle indagini sull'omicidio del 29enne Singh Jaseer a borgo Montello. La Squadra Mobile, coordinata dal vicequestore Giuseppe Pontecorvo, ha raccolto molti elementi utili all'identificazione degli aggressori piombati in casa della vittima durante i festeggiamenti per la nascita del figlio. Un lavoro investigativo basato soprattutto sul dialogo con i testimoni ma anche con le persone ben inserite nella comunità indiana, in grado dunque di fornire dettagli utili. Gli investigatori hanno effettuato una serie di esami stub e nelle prossime ore potrebbero arrivare sviluppi importanti.

Fondamentali sono le testimonianze dei presenti e per questo la polizia sta tentando di superare la comprensibile paura di chi potrebbe fornire elementi determinanti per l'identificazione degli assassini, ma che non riesce a riferire tutto con precisione per paura di eventuali conseguenze e ritorsioni.

Un elemento è certo, confermato da molti testimoni: non si è trattato di una rissa culminata nel delitto, come inizialmente ipotizzato, ma di una spedizione punitiva in piena regola. Probabilmente, ma su questo sono in corso accertamenti, gli aggressori hanno premeditato l'assalto pensando di riuscire a colpire più facilmente approfittando della confusione della festa. Dall'unione degli indizi materiali repertati dalla Scientifica con le dichiarazioni rese dai testimoni, gli investigatori contano di arrivare a dei risultati concreti nel giro di poche ore. Il delitto potrebbe essere maturato nell'ambito di una faida interna alla comunità indiana, probabilmente legata a interessi economici, forse l'azione è stata progettata come una prova di forza di un gruppo ai danni di alcuni connazionali. Bisognerà capire con precisione il ruolo della vittima: il 29enne era l'obiettivo sin dall'inizio oppure l'aggressione è in qualche modo sfuggita di mano, con un esito mortale non previsto?

Sul caso interviene anche la politica. Dopo le parole del sindaco Coletta, anche il movimento Lbc promette un coinvolgimento: «Riteniamo che i fatti di Borgo Montello debbano essere considerati con particolare attenzione, la sicurezza è un tema fondamentale per il nostro territorio, così come lo è il senso di comunità che soprattutto nei borghi e nelle frazioni è molto sentito. La strada non può che essere per tutti quella della collaborazione e della fiducia nelle istituzioni, negli organi inquirenti».

Marco Cusumano

