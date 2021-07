Venerdì 30 Luglio 2021, 05:02

L'INDAGINE

Un sopralluogo di fuoco lungo la Migliara 45, alle porte di Latina. Ieri mattina il rogo, che ha interessato terreno e relative pertinenze nella disponibilità della curatela fallimentare della Asfaltronto srl, ha ripreso vigore mentre erano in corso i primi accertamenti dei carabinieri forestali del Nucleo investigativo provinciale. Di nuovo, a circa 12 ore dalle operazioni di spegnimento svolte l'altro ieri pomeriggio, sono dovuti intervenire gli uomini dei Vigili del fuoco e della Protezione civile. Ad alimentare le fiamme ieri di prima mattina sono state folate di vento, mentre restano da chiarire le cause del rogo originario. Il terreno, 23 ettari, una ventina di giorni fa era sottoposto al taglio di erbe e sterpaglie, su iniziativa della curatela fallimentare affidata dai dottori commercialisti Marco Fraticelli e Antonello Genua.

LE VERIFICHE

Nell'area percorsa dal fuoco, separata dalla strada da una fascia frangivento, non è stato rinvenuto alcun innesco ma i militari del Nipaaf, sulla base della prima ricognizione, non hanno escluso la pista dolosa. Gli accertamenti pertanto proseguiranno, partendo dalla ricostruzione della storia del terreno. Un excursus che non potrà prescindere dal fallimento della società Asfaltronto di Ascoli Piceno, dai contenziosi in corso, dalle iniziative tecnico-politiche che hanno prima portato ad indicare il sito quale location idonea per la realizzazione di una discarica di servizio, per la chiusura del ciclo dei rifiuti in provincia di Latina, e poi sollevato criticità. Una vicenda, quest'ultima, che nei mesi scorsi ha provocato non poche tensioni nella comunità, favorendo la nascita di comitati contro la discarica.

LA CURATELA

L'immobile, costituito dal terreno, un casolare e un paio di capannoni, del valore stimato di oltre sette milioni di euro, è stato oggetto di ulteriori vicende finite in Tribunale. L'asta è stata sospesa per una causa in corso per usucapione, ha spiegato il dottor Genua, che l'altro ieri si è precipitato a Latina, da Teramo, per prendere visione dei danni provocati dall'incendio. La curatela fallimentare soltanto da un paio di mesi era rientrata in possesso del sito attraverso un'azione giudiziaria che avrebbe messo alla porta un artigiano che utilizzava le pertinenze presenti sul terreno. In merito al rogo, il dottor Genua attende ora la relazione dei Vigili del fuoco per decidere sul da farsi. L'incendio e anche la precedente destinazione a discarica hanno compromesso il valore dell'immobile, ha commentato il commercialista in procinto di relazionare il tutto al Tribunale. Sul terreno in questione, sito sulla provinciale lato monti, è giacente un progetto per la realizzazione di un centro logistico merci, in attesa di un permesso a costruire dal 2012.

