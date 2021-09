Venerdì 24 Settembre 2021, 05:02

L'INDAGINE

Chi ha appiccato l'incendio che mercoledì ha assediato un quadrante del capoluogo per otto ore? Da ieri mattina all'alba i carabinieri forestali, la squadra mobile della Questura e i vigili del fuoco si sono rimessi al lavoro per dare una risposta al quesito che preoccupa Procura e Prefettura. Pensare che qualcuno abbia potuto scientificamente far partire un incendio che poteva essere devastante mette paura. Per questo dall'alba di ieri gli inquirenti hanno passato al setaccio le zone attraversate dal rogo alla ricerca di indizi e testimonianze.

LA SITUAZIONE

Al momento è stato trovato un congegno nei pressi di via Regione Veneto che potrebbe essere stato usato come innesco. Il condizionale è d'obbligo perché al momento non è stato ancora collegato all'incendio di ieri, è stato trovato nel campo dove il rogo è divampato ma, spiegano gli investigatori, potrebbe star lì da tempo. Ci sono poi le testimonianze acquisite tra ieri e mercoledì, ma le dichiarazioni non collimano e dunque non aiutano lo sviluppo delle indagini.

LE CERTEZZE

Il rogo è partito dal terreno tra via Regione Veneto de via dell'Agora. E' sicuramente opera dell'uomo, ma bisognerà provare che sia doloso e non accidentale. Il sospetto è che qualcuno abbia lanciato qualcosa da bordo strada, come riferisce un testimone, sfruttando il vento che in quel momento soffiava dal mare verso il capoluogo. Al momento è stato escluso che vi siano stati altri focolai. Ieri i carabinieri forestali guidati dal colonnello Giuseppe Persi hanno passato al setaccio l'intera area bruciata cercando riscontri insieme ai vigili del fuoco guidati da Provino Giordani.

COSA ACCADE ORA

Oggi o forse domani gli investigatori di carabinieri, polizia e vigili del fuoco stileranno una informativa congiunta che invieranno in Procura e solo a quel punto si capirà a chi sarà affidata l'inchiesta e quale arma sarà delegata. La speranza è che in queste ore possano emergere novità decisive. Purtroppo, malgrado i numerosi incendi divampati in questi anni, non sono state installate telecamere di sorveglianza lungo via Regione Veneto. Sarebbe anche utile chiudere definitivamente la piccola area di sosta a metà dello stradone che viene usata esclusivamente come discarica abusiva.

Vittorio Buongiorno

