Domenica 1 Agosto 2021, 05:02

IL ROGO

Un grosso incendio ha tenuto per ore impegnati i vigli del fuoco, ieri pomeriggio, in Via Monfalcone. Una vasta area piena di sterpaglie è andata a fuoco nei pressi del centro Al Karama e sul posto sono dovuti intervenire in supporto anche i volontari della protezione civile del gruppo di Passo Genovese. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 15; a lungo si sono protratte le operazioni di spegnimento, fino alle 19:30. Per fortuna l'incendio, che si trovava proprio di fronte al centro di accoglienza, nonostante il vento di ieri pomeriggio, non è si è propagato anche oltre la strada e non si è reso necessario evacuare i residenti. Cosa che invece non è accaduta a Borgo Podgora un paio di giorni fa: qui un altro vasto rogo si è avvicinato pericolosamente alle case e da alcune di essere sono state fatte uscire le persone; per due volte nella stessa giornata il fuoco aveva preso vigore, tanto che la polizia locale nel tardo pomeriggio con il secondo incendio aveva dovuto chiudere Strada Podgora. Anche a Borgo Isonzo un incendio si era avvicinato ad una casa, nei pressi della chiesa ed anche in quel caso insieme ai vigili del fuoco era dovuta intervenire la protezione civile. La città di Latina in questi giorni è messa a dura prova dai roghi, come del resto le montagne della provincia.

Stefania Belmonte

© RIPRODUZIONE RISERVATA