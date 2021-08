Mercoledì 4 Agosto 2021, 05:02

I ROGHI

Non c'è tregua per la provincia di Latina sul fronte degli incendi. Per numerosità e in alcuni casi anche per gravità sembra quasi di ripercorrere l'estate del 2017, quando una serie di roghi, importanti ma soprattutto in gran numero, mise a dura prova la provincia di Latina e lo stesso capoluogo, dove anche quest'anno gli incendi sono all'ordine del giorno in numero consistente.

Ieri pomeriggio a prendere fuoco è stata una vasta area su Via Pantanaccio, dove si è alzata una fitta nube di fumo bianco a causa delle sterpaglie che bruciavano nel rogo. L'area in questione era un terreno incolto nelle vicinanze delle abitazioni che si trovano tra la strada principale e il canale. Attimi di paura tra i residenti, per via delle fiamme che a causa del vento si avvicinavano sempre di più alle case e per il fumo che diventava sempre più intenso; per fortuna alla fine nessun danno e nessun ferito. I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme in tempo. Anche nella parte interna di Via Massaro all'altezza di via Pantelleria, nelle vicinanze del lido, un grosso incendio di sterpaglie si è propagato nelle campagne; sul posto sono intervenuti i volontari della protezione civile del gruppo di Passo Genovese, che allungo hanno lavorato per spegnere le fiamme.

Ieri pomeriggio un po' in tutta la provincia sono spuntati incendi: il più grosso tra Maenza e Priverno. Il rogo sulla Carpinetana, nel territorio comunale di Maenza in località Valle Santa Maria, sono bruciati in più punti - oltre alle sterpaglie - purtroppo anche sottobosco, alberi di castagno e macchia mediterranea. Anche in questo caso sul posto i volontari della protezione civile, stavolta di Maenza, oltre ai vigili del fuoco pontini e un elicottero della Regione Lazio che effettuava i lanci d'acqua dall'alto. Purtroppo anche le montagne in queste ultime settimane stanno subendo molto i danni degli incendi: in fumo ettari di bosco e di macchia mediterranea da nord al sud della provincia di Latina. Pochi giorni fa ad essere bruciati i costumi di Norma nei pressi del sito archeologico dell'antica Norba, ma anche la stessa Maenza così come anche al Sud pontino ed in particolare a Fondi, Itri, Lenola e nella località di Castellonorato. Una piaga, quella degli incendi, che nonostante gli sforzi compiuti ogni anno che la Regione e le forze dell'ordine mettono in campo, non accenna a scomparire, lasciando dietro di sé il nero del bruciato e una scia di distruzione.

Stefania Belmonte

