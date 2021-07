Venerdì 30 Luglio 2021, 05:02

L'EMERGENZA

Non danno tregua gli incendi alle campagne e alle zone di altura della provincia di Latina. Anche quella di ieri, dopo giorni di incendi un po' ovunque, soprattutto in montagna, è stata una vera e propria giornata di fuoco. Paura nel capoluogo, dove le fiamme hanno lambito le case. Di nuovo roghi sulla montagna di Norma, già nei giorni scorsi dilaniata dalle fiamme che hanno bruciato e resi neri i costoni lungo la Via Norbana ai piedi della città antica e del sito archeologico. In montagna ed in aperta campagna, è stata anche la volta del sud pontino, con importanti incendi quasi tutti di sterpaglie tra Fondi, Itri, Lenola e la località di Castellonorato. Vigili del fuoco e protezione civile senza respiro, talmente tante sono state le chiamate per segnalazioni di fumo e fiamme. Problemi anche nel capoluogo pontino, dove nel primo pomeriggio di ieri, un brutto quarto d'ora è stato vissuto dai residenti tra Borgo Podgora e Borgo Carso: qui un grande incendio di sterpaglie hanno mandato in fumo una vasta area di campagna. Paura tra i residenti, che hanno visto le fiamme avvicinarsi pericolosamente alle case, anche alimentate dal forte vento che spirava nella zona, tanto da rendere necessario l'allontanamento delle persone da alcune abitazioni. Strada Podgora è rimasta bloccata fino al completo spegnimento del rogo; la bonifica e il monitoraggio dei terreni sono andate avanti fino al tardo pomeriggio di ieri, anche con la collaborazione della protezione civile del gruppo di Passo Genovese, che ha dato una mano ai vigili del fuoco a spegnere nuovamente le fiamme che avevano ripreso vigore qualche ora più tardi e che hanno comportato la chiusura della strada da parte della polizia locale di Latina. Per fortuna alla fine l'incendio è stato domato del tutto e i danni sono stati limitati, nessuno è rimato ferito o intossicato, ma resta la paura. Problemi, ieri pomeriggio infatti, anche a Borgo Isonzo: qui un incendio si è sviluppato dietro a una casa nelle vicinanze della chiesa di San Pio X e sono servite le squadre della protezione civile per domarlo.

Stefania Belmonte

