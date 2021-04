21 Aprile 2021

LA NOVITA'

Latina adesso ha un centro vaccinale a misura di bambino. Pieno di colori, di giochi e di spazi dedicati. Gli spazi esistenti del vecchio centro vaccinale sono stati completamente ristrutturati e ieri c'è stata l'inaugurazione alla presenza della direttrice generale della ASL di Latina Silvia Cavalli, del sindaco Damiano Coletta e di una rappresentanza dei benefattori e del personale sanitario che lavora all'interno della struttura. È stato possibile realizzare questo progetto, fortemente voluto dall'associazione Alessia e i suoi angeli grazie alla enorme solidarietà che ruota intorno all'associazione stessa. Per l'esecuzione dei lavori ci sono voluti circa due anni e settantamila euro, frutto del cinque per mille, di donazioni private e persino di un importante lascito testamentario di circa venticinquemila euro. «Ringrazio con tutto il cuore le persone che hanno contribuito alla realizzazione di tutto questo - ha detto la vice presidente Amelia Vitiello - Oggi sarebbe stato il quindicesimo compleanno di Alessia e non potendo lo passare con lei trovo che questo sia stato il modo migliore per ricordarla. Sono contenta che l'inaugurazione arrivi proprio in una giornata come questa, mi ha reso orgogliosa anche come mamma. Noi abbiamo sempre creduto nelle vaccinazioni, sia in quelle dei bambini ed ora anche in quelle anticovid, necessarie per uscire dalla pandemia e tornare alla normalità». La direttrice della Asl Cavalli, ha apprezzato il gesto dell'associazione, definendolo un progetto delicato. «Si vede l'impegno, ci sono dei livelli di attenzione che commuovono e che è difficile trovare tante volte. Il ruolo della Asl - ha sottolineato la direttrice - è porre attenzione sulla prestazione sanitaria, ma anche il luogo che accoglie le persone ha la sua importanza: va umanizzato e reso adatto alla fascia di età, con un'attenzione particolare ai bambini». Il sindaco Coletta si è detto emozionato. In effetti la commozione nel ricordo di Alessia, deceduta anni fa per una meningite fulminante e per la realizzazione di un progetto così importante, che lascia un segno positivo nella città, era il sentimento prevalente. «La pandemia è una esperienza di cui avremmo fatto volentieri a meno, ma ha dato modo di esprimere sensibilità prima inespresse. I bambini sono il futuro, e la nostra comunità non può prescindere da opere come questa» ha detto il sindaco. Non è stato un semplice cambio d'abito quello del centro vaccinazioni, ma un vero e proprio restyling strutturale che ha visto il rifacimento degli impianti idrici ed elettrici; l'aumento dei locali per la somministrazione dei vaccini, passati da due a tre; abbattimento delle barriere architettoniche e servizi resi accessibili anche alle persone con disabilità; ora c'è anche un'area dedicata all'allattamento. La cerimonia di ieri si è conclusa con un lancio di palloncini colorati nel cielo, ed uno sguardo è andato anche sul giardino esterno del centro vaccinale. I giochi hanno fatto il loro tempo e l'aria è da curare: ora che l'interno del centro vaccinazioni è sistemato, il prossimo obiettivo è proprio quello di completare l'opera con la ristrutturazione anche della parte esterna. «Ora gli ambienti sono più accoglienti soprattutto per i piccoli pazienti e speriamo sia per loro più rassicurante» ha auspicato il presidente dell'associazione Alessandro Mastrogiovanni.

Stefania Belmonte

