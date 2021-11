Martedì 2 Novembre 2021, 05:03

SCUOLA

Uno stagno della biodiversità, è stato inaugurato nei giorni scorsi nella scuola di Pontenuovo, nel comune di Sermoneta. È stata la tappa conclusiva del Progetto Monitor 440 L'eco della comunicazione e del sistema naturale dell'Istituto comprensivo Donna Lelia Caetani Sermoneta-Norma. Nel cortile della scuola si è svolta la cerimonia di inaugurazione del giardino-stagno della biodiversità. Gli alunni delle quinte si sono esibiti in canti e flashmob manifestando la loro protesta per la distruzione del pianeta e i cambiamenti climatici in atto. I canti sono stati anche un inno alla speranza di un mondo migliore grazie all'impegno delle giovani generazioni coinvolte nel processo di cambiamento che partendo dai piccoli ha il potere di contagiare gli adulti.

Sono intervenuti la dirigente Giovanna Tufarelli, la sua prima collaboratrice Giusi Fabbricini, le docenti delle quinte, il referente Lipu Gastone Gaipa, l'assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Sermoneta Sonia Pecorilli e i rappresentanti dei genitori. Gli alunni insieme agli adulti intervenuti nel percorso educativo-didattico hanno lavorato in piccoli gruppi all'aperto e nel rispetto delle norme anti-covid, in attività di laboratorio, all'insegna dell'imparare facendo.

Il Progetto ha interessato varie parti dell'Istituto, dove sono stati realizzati i giardini della biodiversità: giardino degli agrumi, giardino mediterraneo, giardino aromatico, giardino degli uccelli, giardino delle farfalle, stagno per le libellule, che hanno la funzione di corridoi tra l'ambiente urbanizzato e quello naturale delle periferie. L'obiettivo è anche far interiorizzare comportamenti responsabili ispirati ai principi della cittadinanza attiva, far conoscere e valorizzare il patrimonio verde, anche attraverso il monitoraggio e la mappatura delle essenze arboree. Un progetto interessantissimo, realizzato per responsabilizzare gli studenti al rispetto dell'ambiente e dell'ecosistema, affinché in futuro siano cittadini responsabili e consapevoli della necessità di un cambio di mentalità sul temi ambientali.

