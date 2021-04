26 Aprile 2021

È stata scelta una data simbolo per inaugurare il nuovo allestimento di piazza delle Erbe ad Aprilia, alle spalle del municipio. Il 25 aprile del 1936 ci fu il solco di fondazione da parte di Benito Mussolini e quella piazza rappresenta ancora oggi uno dei nuclei storici di Aprilia, ora trasformato in spazio per la movida grazie a un investimento di 450 mila euro, fondi per il 90% stanziati dalla Regione nell'ambito di un bando rivolto alla riqualificazione delle città di fondazione. Quella di ieri è stata una giornata di iniziative per celebrare il 25 aprile: in mattinata la presentazione del bozzetto originario dello stemma di Aprilia, finora custodito in archivio, l'omaggio di Comune e Anpi al monumento ai caduti, la contromanifestazione di Casapound al cippo di Campoverde che celebra i caduti fedeli al fascismo durante lo sbarco del 1944, fino al taglio del nastro della nuova piazza, a cui hanno partecipato insieme all'amministrazione comunale anche il consigliere regionale Salvatore La Penna e tanti cittadini. Il risultato è uno spazio all'aperto per concerti, spettacoli e proiezioni. Lavori criticati da molti cittadini per quel muro alzato su un lato. «Io la definirei una quinta spiega l'architetto Otello Lazzari, autore della nuova piazza delle Erbe che va a riequilibrare lo spazio scenico composto dal mercato coperto e dalla caserma dei carabinieri. Questa quinta è lo specchio del mercato coperto e celebra i 16 progettisti di Aprilia, i colori del pittore Enrico Prampolini e i danni provocati dai bombardamenti della seconda guerra mondiale». C'è poi una scultura contemporanea: «Tutte le piazze ce l'hanno, questa è decentrata perché è in asse con via dei Garofani aggiunge l'architetto ed è composta da cinque cubi, simbolo di razionalismo, che seguono lo schema matematico di Fibonacci (una successione di numeri interi in cui ciascun numero è la somma dei due precedenti, ndr)». «Restituiamo alla città uno spazio estivo all'aperto in un momento in cui il governo ci chiede di evitare iniziative al chiuso ha detto il sindaco Antonio Terra a questo farà seguito l'apertura di piazza Comunità Europea nel quartiere Toscanini il 30 aprile». «Dopo l'estate partiranno i lavori per ripristinare l'antico porticato del mercato coperto e la riqualificazione delle attività commerciali al suo interno precisa l'assessore Luana Caporaso con un altro finanziamento regionale interverremo su un'altra piazza di fondazione, tra l'ufficio postale e la biblioteca».

Stefano Cortelletti

