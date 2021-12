Domenica 12 Dicembre 2021, 05:02

L'OPERAZIONE

Un arresto e un sequestro di un considerevole quantitativo di coacina. Lo hanno messo a segno i carabinieri del capoluogo venerdì sera. A finire di nuovo in manette è stato il venticinquenne Ruki Mark Villalobos, di origine filippina ma residente a Latina da sempre, già noto per reati in tema di droga e già in passato arrestato sia dai carabinieri che dalla polizia. Colpisce il giorno e il luogo dell'arresto: lo scambio di droga stava per avvenire nel cuore della movida cittadina, a poca distanza da dove due anni fa fu arrestato un avvocato trovato in possesso anche lui di un considerevole quantitativo di cocaina.

COMPORTAMENTO SOSPETTO

I carabinieri erano in zona per i controlli abituali in questi giorni del rispetto delle norme anticovid. Ma tra una verifica di green pass e l'altra monitoravano la situazione dell'ordine pubblico in modo estensivo. E quel ragazzo non è passato inosservato. I militari lo hanno notato nella zona dei pub nel centro del capoluogo e hanno deciso di tenerlo d'occhio. Hanno notato che stava aspettando qualcuno. «Continuava a guardarsi intorno - hanno spiegato ieri i militari del comando provinciale guidato dal colonnello D'Aloia - Era evidente che cercava di nascondere dietro la schiena un involucro che teneva tra le mani». Una atteggiamento abbastanza sospetto che li ha indotti a non perderlo d'occhio. Il giovane quando si è accorto della presenza dei carabinieri si è spostato nel parcheggio alle spalle della facoltà di Medicina che sbocca su Via XVIII Dicembre, continuando a guardarsi intorno per verificare se fosse seguito.

Questo comportamento ha insospettito ancora di più i militari, i quali avendo intuito che il giovane non si fosse allontanato semplicemente per eludere i controlli sul green pass, lo hanno fermato e controllato.

Hanno capito immediatamente di aver colpito nel segno. Durante la perquisizione, il venticinquenne è stato trovato in possesso di oltre mezzo chilogrammo di cocaina ed alcune dosi di hashish, già suddivise e pronte per lo spaccio. Lo stupefacente era in parte già utilizzabile per essere smerciato e probabilmente era destinato ai clienti dei locali del centro. Il giovane però era noto come pusher quindi data la quantità della droga sequestrata, non si può escludere che una parte fosse destinata ad altri pusher per una distribuzione più capillare.

VALE 40 MILA EURO

Il valore complessivo della droga sequestrata avrebbe fruttato al giovane oltre 40mila euro. Villalobos è stato così arrestato dai carabinieri del Nucleo investigativo e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria di Latina.

