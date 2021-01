In un momento così difficile, nel quale giocare è impossibile, ciò che può risultare fondamentale è la capacità di programmare, di costruire uno staff capace di garantire risultati. Lo Sporting Latina Women 2019 si sta dedicando alla pianificazione delle attività future e in questo senso bisogna leggere l'arrivo di una nuova figura che potrà dare un sostegno importante al club nerazzurro. Entra a far parte della società pontina, in qualità di direttore dell'area tecnica, Fabio Bianchi. Un dirigente decisamente esperto che ha maturato esperienze con società professionistiche come la Lazio e che ha disputato diversi campionati nazionali femminili con il Racing Aprilia. Il direttore, appena insediato, sta già lavorando per portare nel capoluogo pontino altre figure e calciatrici di un certo spessore per poter rivestire un ruolo da protagonista nel prossimo campionato. Il presidente Massimo Sai ha commentato con entusiasmo l'arrivo del dirigente: «Sono felice di aver trovato questa nuova figura fondamentale per la crescita e lo sviluppo della nostra società. Grazie a Fabio Bianchi dal punto di vista tecnico faremo dei passi in avanti, un migliramento sostanziale che riguarderà le nostre ragazze più giovani e tutte le sportive che decideranno di avvicinarsi a questo bellissimo sport». Queste, invece, le prime parole di Fabio Bianchi: «Voglio collaborare concretamente per un progetto ambizioso che non concerne solo il calcio ma tutto il territorio pontino. Credo che si possa far crescere il calcio femminile a Latina e sono orgoglioso del progetto che mi ha presentato lo Sporting Latina Women 2019. Metterò a disposizione del club e delle ragazze la mia professionalità ed esperienza per far sì che si possano raggiungere risultati di prestigio in futuro». Lo Sporting Latina Women 2019 avrebbe dovuto iniziare il campionato ad ottobre, poi rimandato a novembre e successivamente rinviato a febbraio. Ora si prospetta un altro stop ma nel frattempo le calciatrici nerazzurre continuano gli allenamenti distanziati tre giorni a settimana presso il campo sportivo R11 Simonetta.

