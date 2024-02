Martedì 6 Febbraio 2024, 11:34

Oltre 26.600 passaporti rilasciati in provincia nel corso del 2023, più del doppio rispetto all'anno precedente quando il numero dei documenti pronti non aveva raggiunto quota 13mila. Un super lavoro degli uffici della questura di Latina e dei commissariati per fare fronte a richieste triplicate dopo la pandemia e l'introduzione della Brexit. Ci sono voluti diversi open day e maggiori risorse umane spostate negli uffici preposti (sei solo nel capoluogo), ma ora il sistema è più snello e le spaventose liste di attesa degli anni passati sono un ricordo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Provvidenziale è stato anche il meccanismo delle prenotazioni attraverso il sito della polizia di Stato, con un'agenda online che consente ai cittadini di prenotarsi, inserire i dati e prendere un appuntamento all'ufficio più vicino per la consegna della documentazione. Entro le due settimane successive il passaporto è pronto. "Abbiamo lavorato per decongestionare gli uffici e fare fronte a questa corsa al passaporto che, dopo la pandemia e a causa della Brexit, anche in provincia di Latina è peggiorata spiega il questore Raffaele Gargiulo - Il sistema elettronico dell'agenda online funziona ed è ormai rodato, ma accettiamo anche le richieste inviate via mail e non ci siamo mai sottratti di fronte alle urgenze". Proprio su questo aspetto ribatte il questore: gli uffici di Latina e quelli dei cinque commissariati del territorio danno la possibilità ai residenti di recarsi direttamente, anche senza appuntamento, a richiedere il passaporto, purché la necessità sia comprovata da un viaggio entro i 30 giorni.«Diamo questa possibilità per agevolare chi deve partire entro i successivi, purché si possa dimostrare l'urgenza con un biglietto già acquistato - spiega ancora il questore Una volta completato questo super lavoro, visto che il passaporto ha validità di 10 anni, speriamo quanto prima di poter tornare a gestire le richieste in modo normale come avveniva prima della pandemia».Del resto, gli open day organizzati nel 2022 hanno fatto registrare numeri da record, con cittadini in fila fin dalla notte per non perdere la possibilità di presentare la domanda e molte persone che arrivavano addirittura da fuori provincia: «Qualcuno arrivava perfino da Campobasso dichiara il questore Non abbiamo mai mandato via nessuno e i nostri uffici hanno lavorato fino alle nove di sera per accogliere tutti. Ma è chiaro che questo non è un sistema che poteva funzionare. Abbiamo quindi potenziato il personale degli uffici e introdotto la prenotazione online per gestire questo enorme flusso di persone». Una vera e propria "psicosi da passaporto", a fronte della quale accade anche qualcosa di davvero curioso: circa 700 passaporti già rilasciati non sono stati mai ritirati da chi li aveva richiesti.Gli uffici di Latina sono aperti quattro giorni alla settimana: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e il giovedì anche di pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30. Al momento l'attesa non è così lunga. Secondo l'agenda elettronica, negli uffici dei commissariati di Formia e Gaeta è possibile prenotarsi già per fine febbraio, dal 1 marzo ci sono posti liberi a Fondi, mentre le richieste su Latina, Terracina e Cisterna allungano di almeno due mesi i tempi per ottenere un appuntamento.