Mercoledì 30 Giugno 2021, 05:02

GLI APPUNTAMENTi

Torna Letture al tramonto, presso lo stabilimento Appeal Double View al lido di Latina in direzione Rio Martino, tra il lago di Fogliano e il mare. La rassegna organizzata da Appeal in collaborazione con la casa editrice Atlantide diretta da Dario Petti, si snoderà fino ai primi di settembre, il filo conduttore è il territorio pontino. Il prossimo appuntamento è per domani alle 19 con il libro di Marco Mastroleo Storie di pietra ed acqua. La preistoria nell'agro pontino. Ad affiancare l'autore sarà il paleontologo Stefano Panigutti, scopritore nel 2015 a Rio Martino delle orme di un dinosauro vissuto nella zona di campo soriano (da dove provenivano le pietre) 110 milioni di anni fa. Un incontro adatto anche ai bambini per le modalità divulgative scelte dai due oratori. .

PAROLE E MUSICA

Una serata di musica e letture del romanzo di Gianluca Campagna La pecora nera. L'appuntamento è per stasera alle 19.30 sulla spiaggia dell'Hotel Tirreno. «Uno spettacolo così sono sicuro che non ve l'immaginate - dice Campagna - quindi non resta che sincerarvi di quello che avverrà nel reading del romanzo': tramonto, seduti sulle balle di fieno, tintarella leggera, un calice di quello buono, musica latinoamericana con Diletta Coggio, Gianluca Masaracchio Lukas FaraoneKempes e Raffaele Esposito, letture di Simona Serino per calarvi in una storia figlia di una scommessa folle ed etilica». ingresso libero

MOSTRE

Dallo scorso 26 giugno e fino al 31 luglio, in concomitanza con la personale di Marcela Florido, Monti 8 lancia un nuovo progetto artistico con l'apertura di un nuovo spazio espositivo Vista Project Space, uno show room vicino alla galleria ma con un programma indipendente, pensato per ospitare giovani artisti, progetti curatoriali e mostre organizzate in sinergia con altre gallerie. A inaugurare questo nuovo project space la personale dell'artista afro-americana Lanise Howard che a Latina fa il suo esordio europeo. Howard con questa mostra, dall'evocativo titolo Chameleon, sottolinea l'ambiguità e la molteplicità del concetto di identità per la comunità afroamericana. Il Vista Project Space si trova in via Papiniano e sarà aperta al pubblico su appuntamento fino al 31 luglio.

CORI

Il Museo della Città e del Territorio di Cori, in collaborazione con l'Associazione Culturale Arcadia, la Prolocodi Cori e il Liceo Artistico Statale di Latina Michelangelo Buonarroti, inaugura in anteprima iRenaissance l'ultimo ambizioso progetto dell'artista Alessio Pistilli visitabile dal prossimo 3 luglio. L'evento, presentato da Vincenzo Scozzarella, vede esposte le prime 23 tele ad olio lungo il loggiato del complesso monumentale della chiesa di S. Oliva, e la proiezione del documentario dedicato al concept diretto dal videomaker Giuseppe Guratti con musiche del Maestro Claudio Di Meo..

GAETA

L'Associazione Cajé torna alla Batteria La Favorita, nel cuore medievale di Gaeta (stasera orre 20.30) con Noi cittadini del Golfo: questo il titolo della serata ideata dall'Architetto Salvatore Ciccone. A fare da sfondo all'evento due mostre: Il paesaggio del Golfo oggi e di un tempo, e Marànola, il paese del silenzio. La prima sarà animata da una conversazione tra l'architetto Salvatore Ciccone e l'agronomo Giuseppe Nocca. La cantante Lina Senese proporrà alcune interpretazioni a tema. Conduce Rossella Tempesta. Info e prenotazioni 3356113402.

Francesca Balestrieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA