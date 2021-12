Venerdì 3 Dicembre 2021, 05:01

BASKET

Aspettando gli scontri diretti con le squadre di bassa classifica in cartello il 19 dicembre con Avellino e il 16 gennaio contro Monopoli, nel girone D della serie B del basket maschile la Meta Formia inaugura domenica un trittico di fuoco nella trasferta proibitiva (si gioca alle 18) sul parquet della Geko Sant'Antimo. Si proseguirà poi l'8 dicembre, unico turno infrasettimanale della prima fase, in casa con Ragusa per finire poi il 12 dicembre ancora in trasferta a Salerno. Tre partite fuori portata per la Meta Formia, che ha il peggior ruolino di marcia di tutto il torneo. Tra tutte le 64 squadre del campionato divise in 4 gironi, il club del sud pontino infatti è l'unico ancora a quota zero, è quello che segna meno (513 punti in 9 gare) quello che subisce più punti (766) con un polare -253 di differenziale tra canestri fatti e subiti. Il team allenato da Gianni Di Rocco però non demorde, inserendo il play Armin Mazic che nelle due gare giocate finora ha dato una robusta iniezione di punti (17,5 per gara) rimbalzi (8,5) e assist (3). Visto il buon impatto Formia raddoppia: in settimana ha ingaggiato pure Ricky Agbortabi, ala-pivot di 2 metri classe 2000, nato a San Donà di Piave, fino alla settimana scorsa in forza al Gruppo Mascio Treviglio, nell'A2 girone Verde. Agbortabi è un solido cestista di notevoli doti atletiche cresciuto nel vivaio di Treviso (A1) che irrobustirà il pacchetto lunghi della Meta.

Pontine in campo nel week-end pure nella C maschile. Nella divisione Gold l'Oasi di Kufra Fondi vive la stessa situazione di classifica dei formiani con cinque sconfitte in altrettante gare giocate: la trasferta in cartello domani pomeriggio alle 18.15, sul parquet della Stella Azzurra Roma terza in graduatoria a quota 8, non pare il match più adatto per spezzare la serie negativa. Sabato in campo pure per le formazioni pontine nel girone A della divisone Silver, con due incontri abbordabili. La New Basket Time Latina (attualmente terza a quota 12, staccata di 4 lunghezze dalla capolista Ferentino) riceverà (Palabianchini, ore 18.30) il LaSalle Roma, settima con 6 punti. Alle 19.15 la Serapo Gaeta, ancora a zero, sfiderà a domicilio il Palocco che di punti ne ha 4. Infine il girone B nella C Silver, con il derby tra i due quintetti della provincia di Latina: domenica pomeriggio (Palaborrelli, ore 18) la Fortitudo Scauri ospiterà la Virtus Aprilia. Qui la classifica (Scauri quinta a 8 punti, Aprilia nona a 4) è bugiarda, perché Scauri deve recuperare due partite e Aprilia una.

Stefano Urgera

