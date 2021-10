Giovedì 14 Ottobre 2021, 05:03

UNIVERSITA'

Gli studenti universitari aspettavano da tempo la notizia e ora, dopo quasi due anni, potranno tornare in presenza. Lo ha deciso il Senato accademico della Sapienza approvando nella seduta del 12 ottobre, la rimodulazione del Piano di organizzazione della didattica e delle attività curriculari per l'anno accademico 2021-2022. Il nuovo Piano prevede che le lezioni di tutti i corsi di studio dal 18 ottobre saranno svolte in presenza, nella misura dell'80% dei posti utilizzabili per ciascuna aula, garantendo anche la fruizione a distanza, per consentire la partecipazione delle studentesse e degli studenti che non potranno assicurarsi un posto in aula e a coloro che per motivi sanitari non potranno partecipare alle attività in presenza. Anche gli esami e le lauree saranno in presenza, garantendo però la possibilità di sostenere l'esame a distanza a studenti fragili, in isolamento, in quarantena o esenti dalla vaccinazione anti Covid. Dal 22 novembre, invece, si tornerà alle lezioni in presenza al 100%, salvo cambiamenti del trend epidemiologico. La rimodulazione si è resa possibile grazie alla nota del Miur che sottolinea la necessità di un ritorno alla normalità in condizioni di massima sicurezza. Una decisione che ovviamente riguarderà anche i corsi di studio del Polo pontino di Sapienza che comunque continueranno a mantenere anche la possibilità di seguire le lezioni on line. La Facoltà di ingegneria in realtà, è Già ora in presenza al 100% se l'aula consente un numero di posti con il distanziamento Covid19 pari o superiore al numero dei frequentanti il singolo insegnamento - spiega il professor Alberto Budoni - Negli insegnamenti con tanti studenti, soprattutto quelli del primo anno, ciò non è possibile e la presenza degli studenti è a rotazione, fermo restando che possono seguire a distanza. I lavori «non rendono agibile il primo piano dove ci sono gli studi dei docenti, ma le aule, ad eccezione di 4 che saranno ristrutturate rapidamente, sono tutte pienamente agibili».

Fra.Ba.

