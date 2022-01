Domenica 2 Gennaio 2022, 05:03

LA SITUAZIONE

Un disastro. In tre giorni 3500 pontini sono stati contagiati dal coronavirus a cavallo di capodanno. E' stato un crescendo, di raddoppio in raddoppio. Il 30 dicembre i casi erano stati 734 e già sembrava un numero da brividi, il doppio rispetto al picco precedente. Poi in sole 24 ore un nuovo raddoppio: 1345 nuovi contagi nell'ultimo giorno dell'anno. Un dato rimasto stabile ieri: 1272 nuovi positivi. Si capirà da oggi se questa impennata è legata solo al grande numero di tamponi effettuati da chi voleva garanzie prima di festeggiare il capodanno in compagnia, o se invece la variante omicron viaggia ormai a questi ritmi nella nostra provincia.

Ma, calma e sangue freddo. Nella peggiore settimana dall'inizio della pandemia, che ha fatto registrare 4419 nuovi contagi in soli dei giorni, il doppio rispetto ai sette giorni precedenti) ci sono stati per fortuna solo tre morti (tra il 20 e il 26 dicembre erano stati 8). E anche i ricoveri son rimasti stabili: 33 in questa settimana contro i 30 della precedente. Un numero che tra l'altro è il frutto di un drammatico picco con 21 ricoveri concentrati tutti il 31 dicembre. Cosa vuol dire tutto questo? Che ai contagi fuori controllo non corrisponde per fortuna un aumento drammatico di decessi e di ricoveri, un dato che sembra confermare che il virus è meno aggressivo in chi ha già ricevuto le tre dosi del vaccino.

L'attenzione comunque rimane alta. Il virus dilaga a Latina (ieri i nuovi casi riscontrati erano 405, il giorno prima 490, il 30 dicembre 247), ma è ormai diffuso in tutta la provincia. Ieri sono stati 31 i comuni che hanno avuto almeno un nuovo caso. Non ci sono stati contagi solo a Campodimele e a Ventotene. La seconda città per numero di casi è sempre Aprilia (ieri sono stati 186), ma per la prima volta anche Terracina ha avuto casi in tripla cifra (127): non era mai successo. Nel bollettino del primo giorno del 2022 sono addirittura 19 i centri pontini con nuovi casi in doppia cifra, anche questo non era mai accaduto. A Cisterna i nuovi positivi sono stati 83. A Fondi 77, a Sezze 37 e a Sabaudia 29.

Attualmente nei 33 comuni pontini sono 10.598 le persone in sorveglianza domiciliare perché attualmente positivi. Mentre sono oltre 1\2 mila le persone che sono in quarantena avendo avuto contatti con un positivo. E' anche alla luce di questi numeri, e viste le file presso gli hub dove si effettuano i tamponi che il presidente della Regione Lazio ha emanato una ordinanza il 30 dicembre che recepisce le recentissime normative del Governo con cui sono state introdotte nuove importanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 in tema di definizione dei casi positivi, delle modalità di tracciamento e dei criteri di isolamento e fine quarantena, nonché delle modalità di accesso alle strutture sanitarie. «Tra le novità introdotte è stato stabilito che se il test antigenico rapido, anche di I e II generazione - spiega la Asl di Latina - risulta positivo, non deve essere confermato dal test molecolare (test RT-PCR). Invece un test antigenico negativo in soggetti sintomatici necessiterà di conferma con un secondo test antigenico rapido a distanza di 2-4 giorni o con metodica RT-PCR (molecolare), esclusivamente sulla base della valutazione clinica (per esempio presenza e gravità dei sintomi) ed epidemiologica del caso».

Infatti l'ordinanza prevede «che il test antigenico potrà essere utilizzato per la valutazione del termine dell'isolamento di un caso confermato Covid-19, ai sensi della normativa pro tempore vigente in materia - chiarisce la ACsl - che l'utilizzo del test antigenico nei soggetti con contatti dei casi positivi per la valutazione del termine della quarantena ai sensi della normativa pro tempore vigente in materia; che tutti i soggetti autorizzati alla esecuzione di test antigenici, ad es. le farmacie ed i laboratori d'analisi, dovranno garantire, l'inserimento dei dati relativi ai test antigenici rapidi nei sistemi informatici regionali, al fine di permettere la tempestiva presa in carico dei casi positivi».

