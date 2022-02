Martedì 15 Febbraio 2022, 10:33

Scappano dalla struttura in cui sono ospitati per trovare rifugio nei locali comunali dell'ex area Nalco di Cisterna. Protagonisti due 40enni di origine indiana che nella serata di domenica sono stati soccorsi dai volontari della Protezione Civile. Un ringraziamento agli agenti della Polizia Locale e ai sanitari dell'associazione ES24 - si legge sulla pagina social della Protezione Civile - intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri in supporto ad una nostra squadra. Preso atto della presenza di due persone che stavano dormendo a terra in una situazione di disagio, ci siamo avvicinati e una volta tranquillizzati e instaurato un rapporto di fiducia, abbiamo provveduto ad accertarci del loro stato di salute, iniziando una conversazione in cui i due senzatetto hanno raccontato la loro storia. In attesa di una sistemazione, abbiamo distribuito delle coperte e bottiglie di acqua.

I due uomini avevano trovato rifugio nei locali del bar all'interno dell'area mercato da cui sono stati allontanati nei giorni scorsi dalle forze dell'ordine per l'assegnazione dell'immobile. Rimasti in zona sono entrati nell'area del quartier generale dei volontari diretti dal presidente Meddi, rifugiandosi all'interno di grossi tubi.

Dopo l'intervento dell'associazione Es24 si è attivato il servizio di assistenza per trasferirli al sito Emergenza Freddo di Latina, ma i due si sono rifiutati perché in quella struttura erano stati derubati di tutto, comprese le coperte utilizzate per scaldarsi. «Hanno chiesto di essere rimpatriati - spiega il responsabile di Es24, Tommaso Baruffaldi - per ora abbiamo segnalato il caso all'Oim, organizzazione mondiale immigrati. In questo periodo si intensificano gradualmente gli interventi, in alcuni casi ci imbattiamo in disagi sanitari che necessitano ulteriori approfondimenti per patologie dovute allo stato di emergenza che vivono quotidianamente». I due uomini hanno quindi trovato un alloggio di fortuna per la notte. Gli agenti di Polizia Locale li hanno identificati, ma erano sprovvisti di documenti che gli erano stati rubati.

D.Ron.

© RIPRODUZIONE RISERVATA