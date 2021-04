30 Aprile 2021

IN CONSIGLIO

Un regolamento «al passo con i tempi, che contiene gli elementi per dirimere il conflitto tra utenti, Comune e gestore del cimitero rafforzando la posizione dell'ente nei confronti del concessionario, e avvia la rivisitazione del Piano cimiteriale comunale»; ma, al tempo stesso, non entra nel vivo della durata delle sepolture, includendo «una norma ricognitiva che non modifica le durate già rilasciate e si limita a indicare quanto avrebbero dovuto essere in base al momento in cui sono state rilasciate».

Così l'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Latina, Emilio Ranieri, ha presentato ieri il nuovo regolamento di Polizia mortuaria, approvato a maggioranza con 16 voti a favore e 4 contrari (Vincenzo Valletta, Massimiliano Carnevale, Matilde Celentano e Salvatore Antoci). Un atto che ha lasciato insoddisfatte le associazioni dei consumatori, alle quali Ranieri ha ribattuto come «il regolamento è strumento per procedere a un definitivo riassetto della concessione», e non entra in dettaglio di questioni come quelle economiche, demandate alla Carta dei servizi, da aggiornare. Dure le critiche delle opposizioni, con Massimiliano Carnevale (Lega) - protagonista di un duro battibecco con il primo cittadino - che ha contestato il mancato intervento sulle durate e il fatto che «le durate dei rinnovi e i loro costi siano fisse»; richiesta di rateizzazione dei rinnovi giunta anche da Nicoletta Zuliani (Pd), che ha sottolineato come «il progetto era poco e male definivo, e mancava il rischio di impresa» e ha centrato un tema: «Nel 2020 su 1.200 decessi, ci sono state 800 richieste di cremazioni: il futuro del cimitero va rivisto tutto». Il sindaco Damiano Coletta ha precisato che «la convenzione del 2008 era viziata da situazioni anomale, era sbilanciata; il regolamento è un atto di coraggio, aiuta il Comune e l'utente, facendolo uscire da situazioni grigie in cui viveva situazioni di svantaggio. Il crematorio? Non può non essere tenuto in conto, le richieste stanno aumentando».

Votati ieri, sempre a maggioranza, anche il Pef dei rifiuti (sceso di 1.900 euro, a 25.866.563 euro), e i nuovi contratti di Abc, «che fissano i costi per ogni utenza oltre quelle note e nuove forme di monitoraggio del servizio», ha spiegato l'assessore all'Ambiente, Dario Bellini. Intanto, la raccolta differenziata è quasi all'85% nei quartieri del porta a porta, con il prossimo step fissato a luglio-agosto per Q4 e Q5. Il direttore generale di Abc, Silvio Ascoli, ha chiarito che «il secco indifferenziato si è significativamente ridotto; l'abbandono o le migrazioni di rifiuti sono totalmente assenti: i cittadini stanno seguendo con rigore le istruzioni». Approvate anche le annuali delibere sulle aree Erp, con l'assessore al Governo del territorio, Francesco Castaldo che ha annunciato come «entro la fine della consiliatura saranno emessi i permessi a costruire per il piano di zona La Rosa».

