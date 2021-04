28 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







IL CASO

Scuse per il collegamento dal bagno nella seduta della commissione Ambiente del Comune di Latina. Laura Perazzotti (Lbc) le ha presentate pubblicamente, affermando di essere «dispiaciuta per quanto accaduto: intendo scusarmi con il sindaco, i miei colleghi consiglieri e i cittadini per l'episodio. Non era mia intenzione offendere nessuno, la videocamera del mio tablet è rimasta accesa per errore e io l'ho portato con me per continuare a seguire i lavori. Spero che l'interesse mediatico per gli amministratori della città possa essere dedicato ai contenuti e al lavoro che quotidianamente ci vede impegnati per il bene comune della nostra città».

Da un anno, a Latina, commissioni e Consigli si svolgono a distanza, online, con i consiglieri collegati in video e purtroppo spesso accade che questi collegamenti avvengano dai posti più disparati (incluse auto e spiagge, oltre agli studi professionali).

«La consigliera è stata redarguita, non appena ho saputo quanto accaduto - ha spiegato il presidente del Consiglio comunale, Massimiliano Colazingari - lei si è giustificata, affermando di avere capito che si doveva essere sempre collegati in video. Le ho spiegato che il video è fondamentale quando si sta votando, quando si deve verificare il numero legale, ma, se si ha una necessità, si può staccare il video per qualche momento. Ho accolto la sua giustificazione in buona fede».

Potrebbe essere utile un codice etico, come sarebbe anche stato valutato tempo fa al termine di un Consiglio? «Il ruolo del consigliere implica già di suo modalità di comportamento istituzionali, tra l'altro il regolamento di Consiglio ha già dentro comunque questo: quando i comportamenti esulano, c'è l'ammonizione, o si può arrivare all'espulsione, e spesso ho ammonito online». Si tratta, in fondo, di rispetto istituzionale.

An. Ap.

© RIPRODUZIONE RISERVATA