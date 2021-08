Lunedì 9 Agosto 2021, 05:01

MINTURNO

Ancora un locale chiuso nel sud pontino e il motivo è sempre lo stesso in questo periodo: assembramenti non tenuti a bada e poche mascherine fra gli avventori. È toccato questa volta ad uno dei più gettonati locali pubblici presenti sul lungomare di Scauri, Meno Venti 2.0, il nuovo esercizio commerciale che è andato ad affiancare l'omonimo sito a distanza di pochi metri.

La scorsa notte i carabinieri della locale stazione, diretti dal Capitano Michele Pascale, nel corso dei servizi di controllo del territorio e in particolare sul rispetto delle normative in tema di emergenza epidemiologica Covid-19, sono intervenuti sul posto dove vi erano centinaia di clienti, sia all'esterno che all'interno, senza alcun distanziamento sociale. Anche all'interno numerosi avventori non indossavano la mascherina come previsto dalle normative vigenti.

Dopo aver constatato che nessuno del locale era intervenuto per far distanziare le persone presenti, i carabinieri sono intervenuti e hanno disposto la chiusura provvisoria dell'esercizio commerciale per cinque giorni ed è stata elevata al titolare una sanzione amministrativa di 400 euro. A questo si aggiunge la diffida al proprietario da parte degli uomini dell'Arma che, se dovesse nuovamente essere pizzicato a non far rispettare le regole, potrebbe subire una chiusura ben più prolungata. Un danno economico non da poco, visto che ci si trova proiettati al Ferragosto e a Scauri già in questi giorni stanno giungendo numerosissimi turisti per passare questo periodo dell'anno per una vacanza al mare.

