IL PUNTO

Il dato dei contagi comincia ad abbassarsi ma sul territorio pontino resta alta la guardia, perché a preoccupare è anche l'elevato numero di decessi e di ricoveri. L'ospedale Santa Maria Goretti continua infatti a lavorare a pieno regime per il trattamento del covid, con la quasi totalità dei posti letto riservati ai contagiati ancora occupata.

«Abbiamo però notato che sta diminuendo in questi giorni la pressione sul pronto soccorso spiega il direttore sanitario dell'ospedale di Latina, Sergio Parrocchia Rispetto alle scorse settimane il numero di accessi e di permanenza dei pazienti in pronto soccorso è calato, ma è necessario ancora osservare la curva dei casi nei prossimi giorni. Resta invece sostanzialmente stabile la situazione dei ricoveri all'interno dei reparti covid».

E' chiaro che un calo nel numero di casi non si traduce immediatamente in una riduzione dei ricoveri ospedalieri perché è ancora alta la percentuale di pazienti che presentano sintomi più gravi della malattia.

NON SI CAMBIA

Al momento dunque l'organizzazione della rete ospedaliera per la cura del coronavirus, in provincia di Latina e nel Lazio, resta invariata rispetto alle ultime disposizioni della Regione Lazio e solo se i dati dovessero cambiare mostrando una stabile inversione di tendenza rispetto ai contagi sarà probabilmente riprogrammata. Intanto all'ospedale di Latina arriva in questi giorni una novità che velocizza e rende più agevole la preparazione degli operatori sanitari nell'indossare i dispositivi di protezione. Con il nuovo appalto anche al Goretti arrivano infatti i distributori automatici di divise destinati a medici e infermieri.

LA NOVITA'

Come già avvenuto in altri ospedali, anche nel nosocomio di Latina è stato installato un macchinario che distribuisce automaticamente i camici da indossare. Ne contiene in tutto 800 e ogni 24 ore viene garantito un rifornimento e un cambio. Ogni operatore inserisce la sua scheda e preleva i dispositivi di protezione che gli occorrono mentre il macchinario registra la consegna e scala il quantitativo prelevato dal totale che ogni operatore ha a disposizione. Tutto funziona in modo meccanico, più rapido e con un rifornimento tempestivo che garantisce sempre la piena disponibilità di divise.

La.Pe.

