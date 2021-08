Venerdì 20 Agosto 2021, 05:02

Un maxi-scooter rubato con in sella tre giovani, l'alt dei carabinieri ignorato, un incidente. Seguito dalla fuga del solo conducente: dopo essere state sbalzate in terra, le due ragazzine che si trovavano con lui a bordo del mezzo sono state abbandonate doloranti sul luogo dello schianto.. Tutto è iniziato intorno alle 5 nell'area di Porta romana.

I carabinieri dell'aliquota radiomobile della Compagnia erano impegnati in un posto di blocco, quando è sfrecciato lo scooter con a bordo un ragazzo e due ragazze senza casco poi risultate minorenni. Gli operanti hanno alzato la paletta, ma il due ruote è sfrecciato oltreo. Ne è nato un inseguimento terminato poco dopo: nella foga il conducente dello scooter è carambolato prima contro il marciapiede finendo su un'auto in sosta. Le ragazze sono cadute violentemente in terra, ma il conducente è risalito in sella ed è scappato.

I carabinieri hanno preferito fermarsi per prestare soccorso. Le ragazze sono state portate al Fiorini e una delle due è stata dimessa con una prognosi di 8 giorni. Ma uno dei militari operanti ha riconosciuto nel fuggitivo un ragazzo fermato pochi giorni addietro per un controllo. Una volta identificato con certezza, il 18enne - residente a Bologna ma originario di Terracina - è stato dunque raggiunto presso la propria abitazione. Nei cui pressi è stato rintracciato anche il maxi-scooter, che già nelle prime fasi degli accertamenti investigativi era risultato rubato in città a Ferragosto. Il veicolo è stato riconsegnato al legittimo proprietario, mentre il 18enne è stato denunciato per i reati di fuga con omissione di soccorso e ricettazione.

