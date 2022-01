Domenica 30 Gennaio 2022, 15:16

SCUOLA

Alcuni studenti del liceo Classico Dante Alighieri di Latina, guidati dalla professoressa Maria Rosaria D'Amore, hanno partecipato all'Imun Italian Model United Nations la più grande simulazione, in lingua inglese, di processi diplomatici, organizzata in Italia per le scuole superiori che si è svolta a Roma dal 19 al 21 gennaio scorsi. Con il progetto presentato i 19 ragazzi hanno ottenuto numerosi riconoscimenti e, oltre a far qualificare il Dante Alighieri come Best Medium Delegation, hanno fatto incetta di titoli e premi.



L'Italian Model United Nations è organizzato da United Network con la diretta collaborazione della Regione Lazio ed è giunta alla sua decima edizione, è indirizzata agli studenti delle scuole medie superiori italiane ma vede la partecipazione di diverse delegazioni di scuole straniere.



Tanti gli elogi ricevuti. Anna Laura Bisiachi, Alessio Ludovisi e Carlotta Terzariol sono stati selezionati come speaker di fronte alla General Assembly; la Legal Committee, che ha avuto come speaker Alessio Ludovisi, ha vinto il premio come miglior commissione e ben nove alunni, Anna Laura Bisiachi, Viola De Marchis, Livia De Vito, Alessio Ludovisi, Paolo Marcelli, Francesca Pacchiarotti, Livia Russo, Eleonora Sorintano e Carlotta Terzariol, hanno avuto la honorable mention. Infine, per essersi distinta in tutte le fasi della simulazione, Carlotta Terzariol ha conseguito il Best Delegate Prize, grazie al quale parteciperà gratuitamente al Muner di New York nel marzo 2022.



«Il lavoro che si svolge per l'Imun è come un albero, le cui radici sono ben piantate nel nostro passato e i cui rami si spingono verso il cielo e guardano diciassette stelle, i diciassette target dell'Agenda 2030», ha detto nel suo discorso Carlotta.

Francesca Balestrieri

