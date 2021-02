FONDI

Il no incondizionato della politica locale alla proposta di collocare un sito per lo stoccaggio di rifiuti inerti nell'area industriale di Fondi, avanzata dal presidente della Provincia Carlo Medici in sede di Conferenza dei sindaci, ha assunto forma e sostanza. Già espressa nei giorni scorsi a mezzo stampa, la contrarietà bipartisan all'apertura del deposito nella zona di via Pantanello è stata messa nero su bianco nel corso del consiglio comunale tenutosi ieri pomeriggio, che vedeva il discusso progetto come primo punto all'ordine del giorno.

Le forze di maggioranza e minoranza - nell'occasione a costituire un blocco unico, nonostante qualche stoccata dell'opposizione e momenti ad alta tensione - hanno prodotto una delibera attraverso cui manifestare anche a livello formale il proprio dissenso: per le forze politiche rappresentate nell'assise cittadina, convocata d'urgenza, quell'impianto di rifiuti non s'ha da fare. Senza se, né ma. La sua apertura è ritenuta inconciliabile col territorio e con l'area individuata dai tecnici di via Costa, che sarebbe inidonea sia per questioni di vincoli ambientali che di natura urbanistica e tecnico-logistica. Fattori escludenti e condizionanti evidenziati pure nello studio commissionato dalla stessa Provincia. Ed ecco, dunque, che al termine di una discussione protrattasi per quasi tre ore la deliberazione è stata votata dai consiglieri presenti all'unanimità, certificando la linea comune condivisa durante l'ultima commissione Ambiente. Non solo l'opposizione relativa all'ipotesi di un sito di stoccaggio in via Pantanello, però. Con la delibera, dall'esecutività immediata, in corso d'opera è stato posto un ulteriore veto: accogliendo un emendamento presentato dal consigliere di minoranza Luigi Vocella, esponente della civica Riscossa Fondana, si è espresso «analogo parere contrario sulla possibile individuazione dell'area in zona Quarto Iannotta», che ospitava l'ex discarica comunale.

Pur vertendo su una contrarietà condivisa, la discussione sull'impianto di stoccaggio non ha comunque fatto mancare le polemiche. Sotto accusa, in particolare, il silenzio dei rappresentanti sovracomunali di Forza Italia, ovvero il senatore e coordinatore regionale Claudio Fazzone e l'europarlamentare Salvatore De Meo: l'assenza di prese di posizione ufficiali è stata sottolineata a più riprese dai banchi dell'opposizione.

