Sabato 28 Agosto 2021, 05:02

I primi impianti sportivi del Comune di Latina, per i quali partiranno i bandi per l'affidamento della gestione, saranno quelli di Borgo Sabotino, Latina Scalo in via Carrara e la palestra del tiro con l'arco in via Villafranca. Nel secondo step saranno invece il Palaceci e soprattutto il PalaBianchini, per i quali si attende la conclusione dei lavori di separazione delle utenze e renderli quindi autonomi. I bandi sono pronti a partire, come è stato confermato ieri mattina nel corso della commissione Sport, presieduta da Fabio D'Achille, cui ha preso parte anche l'assessore al patrimonio e lavori pubblici, Emilio Ranieri. Il tutto viene al termine della mappatura degli impianti e delle loro consistenze, che hanno consentito il calcolo dei canoni per gli affidamenti. Tra gli impianti, è stato mappato anche quello accanto allo stabilimento Janssen, che è comunale. Le concessioni, come da regolamento, dureranno dai 6 ai 20 anni a seconda del piano economico e finanziario presentato. Lo stesso regolamento prevede che sui canoni ci sia una riduzione del 50% per le società che coinvolgono nei percorsi sportivi persone in condizioni di fragilità. A settembre riapriranno anche i termini per i bandi delle palestre scolastiche, mentre il Comune sta lavorando per individuare aree idonee per nuovi, piccoli centri sportivi in Q4-Q5, adatti anche nel periodo invernale.

An.Ap.

