IL CASOAnno nuovo, vecchie questioni riguardanti l'assegnazione degli impianti sportivi, in particolare delle palestre scolastiche, nel comune e nella provincia di Latina. L'emergenza Covid ha fatto slittare le discussioni che di solito s'accedevano in autunno, ma ora che le federazioni sportive hanno dato il via libera alla disputa della maggior parte dei campionati considerati d'interesse nazionale e alla riprese degli allenamenti, la maggior parte dei club (quelli che non posseggono un impianto in esclusiva) si trovano comunque fermi al palo per l'impossibilità di fruire degli impianti sportivi gestiti dalle pubbliche amministrazioni.L'Amministrazione Provinciale di Latina, che pubblicò il bandi di assegnazione degli impianti il 1° ottobre 2020, è stata sollecitata da alcune società a metà gennaio, perché ancora nessuna palestra era stata assegnata. Pronta la risposta. La Provincia non poteva procedere all'assegnazione diretta delle palestre perché, a causa del Covid, gli orari in origine previsti erano stati ridotti nella maggior parte degli istituto dell'Agro Pontino, per dilatare la fascia riservata alla didattica: «Siamo in dirittura d'arrivo - interviene l'ingegner Carlo Medici, presidente della Provincia di Latina - alla luce dell'ultimo dpcm abbiamo chiesto a tutte le nostre scuole di fornire le nuove disponibilità di orari per le palestre. Mancano ancora un paio di risposte, che dovrebbero arrivare in settimana: appena avremo il quadro completo produrremo un'appendice al bando dello scorso ottobre che tenga in considerazione l'evoluzione del quadro normativo, della regolamentazione emanata dal Coni e dalle Federazioni. Ci sarà una minor disponibilità, ma spero che sia sufficiente a soddisfare le richieste». La richiesta, infatti, dovrebbe essere minore, perché molti campionati non partiranno.Situazione simile per il Comune di Latina: «Le palestre? Il Covid ha rallentato la prassi consolidata - conferma Emilio Ranieri, assessore al Decoro, patrimonio, manutenzioni e lavori pubblici - la questione degli impianti pubblici interessa tanta gente, perché in ogni famiglia c'è qualcuno che pratica attività sportiva. Le palestre scolastiche sono state assegnate, però le società non sono ancora entrate perché ci stiamo adeguando ai nuovi protocolli. Il Comune di Latina ha dato contributi a tutte le scuole per la sanificazione e la messa a norma delle palestre: stiamo attendendo la risposta da parte di tutti i dirigenti scolastici e spero di poter procedere a fine mese con le assegnazioni».Altra questione aperta, il Palasport di via dei Mille che comprende il campo del Palabianchini e la piscina. Fino a un paio d'anni fa il plesso della palestra era utilizzato full-time da basket, volley e calcio a 5. Ora solo la Benacquista Latina (A2 basket maschile) usufruisce dell'impianto per una dozzina d'ore a settimana, più eventuali match di campionato. Altre società hanno fatto richiesta: «Ci sarebbe la New Basket Time di Latina che vorrebbe giocare le gare di serie C - spiega Ranieri - abbiamo dato loro disponibilità, per ora solo per le partite». Ieri in commissione trasparenza è emerso che sono stati appaltati i lavori per dividere le utenze tra piscina e palasport e che si concluderanno in 180 giorni. «Speriamo di finire il tutto entro il 2021, in modo da procedere poi con l'ottimizzazione del monte ore del Palabianchini. L'obbiettivo è utilizzare l'impianto al 100%, dando la priorità ai club delle categorie superiori, evitando di lasciare ore inutilizzate». Una buona politica, sia per le società sportive del capoluogo pontino, soprattutto per finanziare le casse comunali.Stefano Urgera