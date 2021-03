27 Marzo 2021

LA SITUAZIONE

Esce ufficialmente dalla zona rossa il Lazio per entrare in quella arancione a partire da martedì 30 marzo. Riaprono scuole e negozi, saranno consentiti gli spostamenti all'interno del comune di residenza rigorosamente entro le 22 mentre restano chiusi al pubblico bar e ristoranti (permessi solo asporto e consegna a domicilio). I contagi però continuano ad essere elevati e lo stesso assessore alla Sanità della Regione Alessio D'Amato invita alla massima prudenza. «Saremo in zona arancione commenta ma occorre ancora grande cautela».

I NUMERI

Del resto i contagi sono ancora molto elevati: solo ieri erano 2.006 con 37 decessi. Per quanto riguarda le province del

Lazio si registrano 580 casi positivi al Covid-19 e 5 decessi nelle ultime 24 ore. Di questi oltre la metà sono stati riscontrati in terra pontina. Infatti in provincia si è raggiunto un nuovo picco di 228 positivi, a cui si aggiungono altri quattro pazienti fuori provincia e due pazienti deceduti. Si tratta del secondo dato più alto registrato a marzo e la tendenza purtroppo appare in aumento anche per i prossimi giorni. Il conto totale del mese sale così a 3.788, contro i 2.820 positivi che erano stati registrati il mese scorso. Aumento allo stesso tempo i ricoveri e le terapie intensive e all'ospedale di Latina da giorni è in atto una riorganizzazione che consentirà di avere più posti letto covid riconvertendo di nuovo alcuni reparti.

L'attenzione resta puntata su alcuni comuni pontini, come Latina, Aprilia, Cisterna, Fondi, Cori, Pontinia e Sabaudia, su cui la Asl sta effettuando un'attenta valutazione partendo dall'elaborazione dettagliata di dati relativi a numero di contagi, popolazione residente, circolazione della variante inglese, ricoveri e decessi, che continuano ad aumentare nonostante le misure restrittive imposte dalla zona rossa scattata da quasi due settimane.

LA MAPPA

Ne è un esempio la città di Fondi, che anche ieri ha contato 46 nuovi positivi diffusi soprattutto in ambito familiare. Per il secondo giorno consecutivo ne sono stati accertati 40 a Latina, ma si segnalano numeri importanti anche a Terracina, con 27 casi, e ad Aprilia con 22. Ci sono poi 14 contagi a Formia, 11 nel comune di Pontinia, ancora 10 a Priverno, otto a Sabaudia, sei a Cisterna e Sonnino, cinque a Cori e a Sezze, quattro nei territori di Itri, Lenola e Minturno, tre a Gaeta, Monte San Biagio, San Felice Circeo e Sperlonga, due a Sermoenta e uno a Castelforte e Maenza.

I DECESSI

Il bollettino della Asl riporta poi altri due decessi: due pazienti di 66 e 88 anni che erano residenti ad Aprilia e Pontinia. Il bilancio dunque si aggrava ancora: 43 morti solo nel mese di marzo, 454 le vittime pontine dall'inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore le guarigioni sono state invece 116.

Laura Pesino

