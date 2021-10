Sabato 16 Ottobre 2021, 05:02

IL CASO

C'è un esercito di stranieri vaccinati, che non riesce a scaricare il green pass e quindi ad andare a lavoro. La falla nel sistema esiste a livello nazionale, ma vede numeri elevati in provincia di Latina, tanto che Marco Omizzolo, presidente di In Migrazione, ha anche denunciato il problema alla Asl. La questione è che gli stranieri che non hanno ancora ricevuto il certificato verde non hanno le stesse possibilità degli altri: non possono recarsi in farmacia per richiederlo perché non sono in possesso della tessera sanitaria, né andare dal medico di base perché non sono iscritti al sistema sanitario nazionale. La conseguenza? Non possono andare a lavoro, non possono tornare in India e rischiano di perdere anche il permesso di soggiorno. «Tra Fondi, Formia, Latina e il centro nord della provincia solo io ho parlato con circa 50 persone che avevano lo stesso problema racconta Omizzolo - ma immagino che i numeri siano più alti. Ho segnalato alla direzione della Asl circa due settimane fa il problema, al momento informalmente: hanno riconosciuto il ritardo, anche se ancora non si è mosso niente. Parliamo di persone che si sono sottoposte a vaccinazione ma che non possono lavorare perché non hanno un QR Code che lo attesti. È un problema a livello nazionale, che non può risolversi con un unico ufficio della Asl che in maniera informale per fare una cortesia a chi chiede aiuto si mette a disposizione per far scaricare il green pass tramite il tesserino sanitario per Stranieri Temporaneamente Presenti sul territorio italiano. La Asl e le organizzazioni varie, a partire dalla Prefettura di Latina per passare alle categorie sanitarie e alle organizzazioni sindacali, devono muoversi per l'attivazione di uffici che svolgano questo compito. Il prezzo che stanno pagando adesso gli stranieri è troppo alto: non possono prendere un aereo, non possono andare a lavoro, non possono cambiarlo perché il nuovo datore non accetterebbe un certificato che non è il green pass a dimostrazione del vaccino somministrato e non hanno soldi. Al momento, quindi, non per colpa loro si trovano senza un'occupazione, a parte chi lavora in nero per imprese che senza manodopera chiuderebbero».

Bi.Fra.

