4 Marzo 2021

di Giovanni Del Giaccio

Diminuisce il valore degli immobili, quello dei mutui erogati e si sceglie sempre più di vivere al di fuori delle città. È l'impatto del Covid-19 sul mercato degli immobili residenziali nel Lazio, secondo l'analisi condotta da Facile.it e Mutui.it su un campione di oltre 51.000 richieste di finanziamento. Nel corso del quarto trimestre 2020 il valore medio degli immobili oggetto di mutuo è diminuito del 3,2% rispetto all'anno prima, stabilizzandosi a 228.076 euro.

La voglia di comprare casa non sembra però essere passata e questa è la buona notizia. Nonostante la pandemia e le limitazioni imposte dai lockdown, nel 2020 l'importo medio richiesto dagli aspiranti mutuatari laziali è stato pari a poco più di 151.500 euro, in aumento dell'1,4% rispetto a quello del 2019. A Latina, invece, chi si è rivolto ad un istituto di credito nel 2020 ha chiesto, in media, 124.873 euro.

Guardando ai dati su base provinciale, al primo posto ci sono gli aspiranti mutuatari di Roma (156.907 euro), seguiti proprio da quelli di Latina (124.873 euro) e di Viterbo (118.650 euro). Chiudono la graduatoria del Lazio i richiedenti mutuo della provincia di Rieti (111.198 euro) e di Frosinone, che hanno presentato domanda di finanziamento per importi medi pari a 105.844 euro.

A preoccupare, però, è che il valore medio degli immobili è appunto diminuito del 3,2% rispetto all'anno prima, soprattutto in considerazione del fatto che il 2020 era iniziato nel Lazio, con un aumento del 5,4% .

Va considerato che i valori medi sono progressivamente calati anche perché in tanti, dopo l'esperienza del primo lockdown, hanno cercato case più ampie e con spazi all'aperto, in zone periferiche o nelle province, dove il costo al metro quadro degli immobili è mediamente più contenuto. Uno spostamento confermato anche dagli ultimi numeri diffusi dell'Agenzia delle Entrate. In provincia di Latina il 77% degli immobili è stato acquistato fuori dal capoluogo, contro il 75% del 2019.

