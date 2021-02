LA STORIA

Si è presentato all'ingresso della sezione della Polizia stradale di Latina, in Via dei Volsini, con un portafogli in mano. «Non è il mio, l'ho trovato per strada, lo consegno a voi». Un ragazzo di origini camerunensi, nella tarda mattinata di giovedì, ha trovato il portafogli di uno sconosciuto a terra, all'incrocio tra Via dei Sardi e Via Don Torello. In piena mattinata, quella è una strada trafficatissima e molto frequentata: chiunque avrebbe potuto mettersi sotto la giacca il portafogli e andarsene senza troppi problemi, invece quel giovane ha deciso con naturalezza che quella era la cosa migliore da fare. Sulla trentina, con regolare permesso di soggiorno in Italia e dipendente di un negozio di ferramenta della zona, mentre si recava in bicicletta al lavoro ha visto quel portafogli a terra e l'ha messo al sicuro: nelle mani della polizia. Ha allungato il suo percorso e si è recato nell'ufficio più vicino, in quel caso la Polstrada. Nel portafogli c'erano circa venti euro in contanti, la patente di guida, le carte di credito e il bancomat del proprietario. Tutto apparteneva ad un quarantaduenne originario di Milano ma residente a Latina, che in breve tempo è stato rintracciato e avvisato del ritrovamento e invitato a recarsi presso gli uffici di Polizia per la restituzione di quanto smarrito, con molta probabilità, nelle ore precedenti. «Il personale di Polizia intervenuto si legge in una nota della questura di Latina al cittadino camerunense ha manifestato apprezzamento per il suo gesto di grande civiltà e rispetto delle regole, dimostrato nell'occasione». Un buon esempio per tutti, soprattutto per chi invece avrebbe approfittato volentieri di un contactless, un servizio che per piccole cifre permette di effettuare acquisti illimitati con il bancomat senza la necessità di digitare il pin. E che per chi perde un bancomat può mettere a serio rischio i risparmi del titolare se non ci si accorge subito dell'accaduto, bloccando la carta. Magari non sarà questo il caso, ma forse vale la pena di ricordare che la legge italiana permette di concedere la cittadinanza italiana agli stranieri per particolari meriti o impegno sociale: quando cioè lo straniero «abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato». L'ultimo caso balzato alle cronache nazionali fu quello di Adam e Ramy, i due ragazzini che contribuirono a sventare il dirottamento dello scuolabus su cui viaggiavano a San Donato Milanese. Certamente casi differenti, ma che rendono l'idea di quanto il pregiudizio verso i cittadini stranieri sia infondato.

Stefania Belmonte

