Sabato 4 Settembre 2021, 05:04

I CONTROLLI

Cinque minorenni sono stati denunciati dai carabinieri per avere imbrattato i muri dell'ufficio Genio Civile in via Diaz, nel capoluogo. I militari della stazione, nell'ambito di un servizio di controllo del territorio, hanno denunciato all'autorità giudiziaria cinque ragazze fermate mentre imbrattavano, scrivendo con pennarelli indelebili, i muri dell'edificio sede degli uffici.

Le giovani - tra i 14 e i 16 anni - si annoiavano e avevano deciso di lasciare i loro graffiti sulle colonne. Quando sono arrivati i militari hanno provato a giustificarsi dicendo che tanto quelle colonne erano già sporche....

EBREZZA E DROGA

Nel corso dei controlli disposti dal comandante provinciale dell'Arma, colonnello Lorenzo D'Aloia, i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Latina hanno denunciato un altro giovane. Questa volta di 22 anni, accusato di non essersi sottoposto al test per la verifica delle condizioni psicofisiche e di aver guidato in stato di ebbrezza. I militari hanno fermato il ragazzo alla alla guida di un' autovettura e sottoposto a perquisizione veicolare e personale. È stato trovato in possesso di un involucro con 0,75 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish, occultato nel vano porta oggetti. In un altro involucro, nascosto all'interno della tasca dei pantaloni, c'erano 1,08 grammi della stessa sostanza stupefacente. Lo stupefacente è stato sequestrato, ma nel frattempo il ragazzo rifiutava di sottoporsi all'accertamento dello stato psicofisico, dovuto all'assunzione sostanze stupefacenti. All'esito della verifica con l'etilometro, invece, risultava avere un tasso alcolemico superiore a quello previsto, tale da consentire il ritiro della patente di guida ed il sequestro amministrativo del veicolo.

