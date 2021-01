© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SITUAZIONELa curva scende appena in provincia di Latina ma resta ancora oltre quota 200. Sono per la precisione 211 i nuovi casi ma altri 10 riguardano cittadini che risiedono al di fuori del territorio.La situazione resta di massima allerta in particolare nel capoluogo pontino, che conta quasi un terzo dei positivi totali, pari a 76 pazienti covid. Altre sei le vittime registrate nell'arco di un solo giorno, che si sommano alle cinque del 6 gennaio e a tutte quelle precedenti, per un totale di 275 morti da marzo ad oggi, 280 contando anche le persone residenti fuori provincia. Gli ultimi decessi hanno riguardato rispettivamente cittadini di Cori, dove è deceduta una donna di 82 anni; Latina, dove ha perso la vita una signora di appena 54 anni; Prossedi, una paziente di 59. Altri tre morti nel solo comune di Terracina: un anziano di 92 anni e altri due 65enni, un uomo e una donna. Tutti erano ricoverati e improvvisamente le loro condizioni si sono aggravate, ma qualcuno non aveva nessuna precedente patologia. L'età, come è evidente, tende ad abbassarsi e la lista delle vittime del covid si allunga ancora e raggiunge solo dall'inizio del nuovo anno quota 24, con una media di circa 3 morti al giorno.I DATIFra i nuovi positivi ci sono inoltre 19 casi nel comune di Aprilia, 15 a Cisterna e a Fondi, 11 a Terracina e Sezze, otto a Sabaudia, sette a Formia, cinque a Gaeta e poi quattro rispettivamente a Cori, Lenola, Maenza, Monte San Biagio, Pontinia, San Felice Circeo e Sonnino, tre nei territori di Norma, Priverno e Roccagorga, due a Castelforte e Minturno, uno ancora nei comuni di Itri, Sermoneta e Sperlonga. I contagi dei cittadini della provincia salgono così a 16.125, mentre i pazienti trattati dalla Asl sono in totale 16.490, con 1581 casi registrati solo dal primo gennaio ad oggi, una media ancora allarmante di 200 al giorno. Restando ai numeri, i guariti continuano ad aumentare progressivamente ma non compensano la portata di questa ondata: sono 80 nelle ultime 24 ore, 10.495 in totale nell'arco dei 10 mesi. I positivi attuali sono invece 5.603 e nelle ultime settimane continuano ad essere legati soprattutto a link epidemiologici di tipo familiare, conseguenza probabile delle feste di Natale trascorse tra parenti che hanno fatto inevitabilmente abbassare il livello di attenzione sulle norme anti contagio. Sono infatti contagi familiari la gran parte di quelli della città di Latina, di Sezze, Cisterna, Terracina e Aprilia, solo per citare i maggiori. La situazione resta quindi sotto stretto controllo e la Asl attende di analizzare l'andamento della curva nei prossimi giorni. In tutto il Lazio intanto su 12mila tamponi processati, circa 3mila in meno rispetto al giorno precedente, i nuovi positivi sono 1779, 43 i decessi e 1579 i guariti.Laura Pesino