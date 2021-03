9 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







LA RICORRENZA

Oggi è una data importante per gli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori. Proprio in questa giornata cade infatti il Mak P 100, cioè i 100 giorni prima dell'esame di maturità. Già lo scorso anno questa giornata coincise con il primo lock down. I ragazzi si erano detti fiduciosi di poterlo recuperare magari 50 giorni prima. Sappiamo che non è andata così perché la pandemia non si è mai arrestata e quest'anno sarà lo stesso. Lo scenario attuale infatti non permette festeggiamenti, o almeno non nel senso classico del termine. Negli ultimi anni ogni scuola si è organizzata per festeggiare tutti insieme e non per singole classi, magari affittando l'intera sala di un locale. In queste ultime settimane, con il ritorno in presenza anche delle superiori (per il 50% a rotazione), i contagi sono aumentate, le classi in quarantena sono oltre 70 eproprio le scuole sono sorvegliate speciali.

IL VERTICE

Nell'ultimo vertice il prefetto Maurizio Falco ha dedicato un passaggio proprio al Mak P 100: «Rimane costante il controllo sui possibili comportamenti che siano violativi delle normative anti-contagio, in particolare su eventuali comportamenti da parte degli studenti non compatibili con le regole previste, quali possibili episodi legati ad improvvisati festeggiamenti dei cosiddetti 100 giorni. Sotto questo aspetto sarà posta la massima attenzione e vigilanza tenuto conto dei rischi connessi a tali iniziative che potrebbero determinare una recrudescenza dei contagi». Le scuole dunque hanno vietato qualunque manifestazione interna e anche negli spazi comuni esterni, ma la zona è gialla e nei locali, a pranzo, si può andare. E proprio per non incorrere in assembramenti, in alcune scuole le classi di quinta hanno scelto di festeggiare separatamente, ognuna per proprio conto. Ma rispettando le regole:locali autorizzati, fasce orarie consentite e distanziamento (quattro per tavolo)

I RAPPRESENTANTI

E allora come si sono organizzati i ragazzi? «Alcune classi hanno deciso di prenotare un pranzo, e anche alcuni professori hanno deciso di partecipare, ovviamente tutto nel rispetto delle regole anticovid», spiega Francesco Cavaliere, rappresentante del liceo Majorana. «Già prima dell'invito del Prefetto avevamo parlato con i professori che hanno scelto la linea comune di non festeggiare. Non credo si organizzerà nulla. Aspetteremo che finisca l'emergenza e magari non festeggeremo i 100 giorni prima del diploma, ma i 100 giorni dopo», ci ha raccontato Flavio Chiominto, rappresentante del Marconi. «Sabato mattina il dirigente scolastico ci ha inviato una mail invitandoci a non fare il Mak P 100 spiega Luca Magazzino, rappresentante del liceo scientifico Grassi e nessun si è mosso in tal senso. Credo che non fare il Mak P 100 in un contesto simile non sia la fine del mondo, considerando tutti i sacrifici che si stanno facendo. Questa è una piccolezza che potremmo recuperare quando l'emergenza sarà terminata».

Francesca Balestrieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA