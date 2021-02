© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASOHa già pagato, senza battere ciglio, una multa di 240 euro per la violazione delle disposizioni anti Covid, dopo aver chiesto scusa al sindaco e ai cittadini per la sua leggerezza. Ma evidentemente ciò non basta a sottrarlo dalla gogna mediatica scaturita dalla diffusione di un video che lo ritraeva insieme a dipendenti dell'Urbanistica del Comune di Latina in atteggiamento conviviale all'interno di una stanza dell'ente. L'assessore Francesco Castaldo non ci sta e sbotta, all'ennesimo post su Facebook dove qualcuno - dice lui stesso - gli augura di prendersi il Coronavirus. Un video di nove secondi decontestualizzati non raccontano la verità dei fatti, afferma l'assessore quando gli chiediamo conto della vicenda. «La diffusione di questo video commenta Castaldo - è stato un episodio sgradevole da un punto di vista umano. Mi conforta il fatto che il personale dell'Urbanistica, coinvolto e non, mi ha espresso piena solidarietà, convinto che il gesto sia stato orchestrato contro di me e contro la dirigente Eleonora Daga». L'assessore Castaldo afferma che «non è stata violata alcuna norma anti Covid» e che l'accaduto, risalente a giovedì 4 febbraio scorso, «non può limitarsi al racconto di soli nove secondi di un video». «L'ho spiegato anche in Questura, mercoledì mattina, dove sono stato convocato e dove subito mi sono recato, fornendo su richiesta l'elenco delle persone ritratte nel video», prosegue Castaldo.E allora a questo punto gli chiediamo di offrici la sua di verità. «Una dipendente del Comune ha portato al lavoro una serie di pizze ripiene fatte in casa dalla madre per farle assaggiare ai colleghi racconta nel dettaglio Castaldo -. Durante la pausa pranzo le pizze, già suddivise in porzioni, sono state messe in una stanza in modo tale che chi voleva poteva passare a prendere un paio di pezzi. E così è stato fatto, senza creare alcun assembramento e rispettando le distanze. Il video è stato girato su volontà di chi ha portato queste pietanze, nell'intento di far vedere alla madre che in Comune avevano gradito le sue prelibatezze. Non c'è stata alcuna festa. Quando è stato girato il video, io avevo già pranzato ed ero tornato in quella stanza per prendere un bicchiere di Cocacola. Mi sono ritrovato seduto, mentre veniva effettuata la breve ripresa con i funzionari tornati in quel locale appositamente. La stanza era ben arieggiata, con la porta aperta e con le finestre difronte tutte aperte. Se andavamo a fare la pausa pranzo nei diversi locali attorno piazza del Popolo la situazione non poteva essere diversa. Nei momenti del pranzo la mascherina si toglie, perché non si può mangiare indossandola». Castaldo poi spiega che il video è stato condiviso nella chat dell'ufficio dove «evidentemente qualcuno lo ha triangolato in un'altra chat e fatto circolare». E aggiunge: «Sappiamo chi è stato».R.Cam.