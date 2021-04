2 Aprile 2021

Il vescovo Mariano Crociata, ieri mattina è andato al Santa Maria Goretti «per portare un saluto e l'augurio per la Pasqua ai pazienti e al personale in servizio». Il vescovo è stato accolto dalla direttrice generale dell'Asl di Latina, Silvia Cavalli, da direttore sanitario del nosocomio del capoluogo, Sergio Parrocchia, e da una piccola rappresentanza del personale,« per rispettare le indicazioni contro la pandemia di coronavirus».

Monsignor Crociata ha tenuto a ringraziare la dirigenza del Goretti per l'invito rivoltogli «a portare il suo augurio nel tempo più importante per la fede cristiana, come è quello di Pasqua - spiega la Curia in una nota - Ciò anche a rimarcare la collaborazione concreta che esiste tra l'ente sanitario e la diocesi, nel rispetto reciproco delle rispettive competenze e nel comune interesse a lenire le sofferenze psicofisiche ma anche spirituali che porta la malattia».

«Siamo tutti consapevoli dell'andamento della pandemia, della sua durata e dell'impatto sul sistema sanitario», ha detto il vescovo Crociata, «immagino che anche voi che lavorate direttamente sul campo iniziate a sentire questa pressione, con la difficoltà di motivare anche il personale, ciò per quel clima di pessimismo o di addirittura di depressione che molti osservatori stanno notando. Se mi posso permettere è il momento in cui cercare risorse per tenere su il morale».

«Credo che l'impegno ci sia da parte di tutti, sempre e costantemente, ma ora abbiamo bisogno di sorgenti a cui attingere - ha continuato Crociata - specie per vincere la tentazione della stanchezza e del lasciarsi andare. Per chi è credente, la Pasqua o comunque la fede, la parola di Dio, l'annuncio pasquale sono una di queste risorse, forse le più importanti, per ritrovare sempre nuovo slancio anche quando non ci sono riscontri, non ci sono risonanze, non ci sono applausi e incoraggiamenti che vengono dagli altri».

Da parte sua, la direttrice generale dell'Asl, Silvia Cavalli, ringraziando il vescovo, ha ammesso che in questo momento «la stanchezza si fa sentire. Cerchiamo di dare vicinanza, di dare qualche risposta, però è chiaro che le prossime settimane saranno cruciali per tutti gli operatori. Speriamo che la cittadinanza faccia la propria parte perché ne avremmo tanto bisogno. Se i comportamenti individuali non si allineano alle norme di prevenzione che danno gli specialisti diventa più complesso per noi fronteggiare la pandemia». Sergio Parrocha voluto sottolineare «la vicinanza umana e operativa della diocesi» ricordando il servizio «del cappellano e dei sei giovani sacerdoti formati per entrare nei reparti Covid», ma anche «la disponibilità per l'uso della Cappella ospedaliera per aumentare i i posti letto per i pazienti Covid».

