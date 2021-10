Giovedì 21 Ottobre 2021, 05:03

L'EVENTO

L'Auditorium del Circolo cittadino di Latina ospiterà la conferenza di inaugurazione della mostra dei ragazzi del Liceo artistico Buonarroti di Latina con l'esposizione degli elaborati degli alunni relativi al progetto: «La riqualificazione del sistema del verde a Latina e l'esempio del Parco del Polcevera». Il progetto nasce dalla collaborazione dell'associazione A italiana donne ingegneri e architetti (Adia), sede di Latina e l'Adia di Genova con il Liceo Artistico pontino. Partendo dall'analisi di un grosso intervento di rigenerazione urbana, il progetto del Parco integrato del Polcevera illustrato agli alunni dalle Professioniste genovesi, i ragazzi hanno elaborato una proposta per il recupero dei parchi pubblici sul territorio provinciale. Sabato saranno presenti, oltre alla Dirigente del Liceo artistico, Anna Rita Leone, le professoresse Paola Parziale ed Emanuela Macera e arricchita dall'intervento di Amalia Ercoli Finzi, conosciuta al grande pubblico come La Signora delle comete e ambasciatrice di Adia nel mondo. Interverranno le Presidenti delle sezioni di Genova e di Latina, Valeria Alloisio e Maria Di Falco e la Presidente nazionale, Maria Acrivoulis. Nel corso dell'evento sarà presentata anche la rivista Echo, la voce dell'ambiente giunta al suo terzo numero del Liceo e relativa ai temi trattati nell'ambito del progetto d'Istituto Eco-Schools. I pannelli espositivi allestiranno i locali del Circolo dal 23 ottobre al 4 novembre. «In riferimento alla tematica sviluppata con il progetto del sistema integrato delle aree verdi della città di Latina, è evidente la volontà di ripensare ad una idea di città e di paesaggio - spiega l'architetto Maria Di Falco - in riferimento ai cambiamenti geografici, ambientali, sociali, pandemici, con l'obiettivo di trovare un benessere comune».

Fra.Ba.

