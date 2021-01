© RIPRODUZIONE RISERVATA

VOLLEY A3VITERBO «Rimaniamo con i piedi per terra». Il 2020 si è chiuso in maniera strabiliante per il Tuscania volley: 21 punti conquistati nelle ultime sette giornate, con un percorso netto che ha spinto i ragazzi targati Maury's ComCavi fino al secondo posto della classifica del campionato di serie A3 di volley. A sole tre lunghezze da Galatina, squadra ormai messa nel mirino da parte dei tuscanesi.«Il miglior modo per chiudere il 2020 era con una vittoria - dice soddisfatto coach Paolo Tofoli - e ci siamo riusciti superando, nel recupero, Grottazzolina. Per il 2021 non sarà facile, dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Umili. Perché il cammino è ancora lungo. Abbiamo dimostrato di potercela giocare anche contro una squadra molto buona come Grottazzolina; sicuramente ci sarà da lottare fino alla fine, poi si deciderà tutto ai play-off».Contro la Videx è arrivata una vittoria importante, tutt'altro che scontata, ma che certifica la crescita avuta in questa ultima parte di anno dal Maury's ComCavi. «Siamo a sette di fila - riprende Tofoli - ai ragazzi avevo detto che quella con la Videx Grottazzolina era una partita importante. Una finale. Giocavamo contro una grande squadra, infatti è stata una partita tirata. E' vero che abbiamo vinto 3-1, ma abbiamo giocato punto su punto: i ragazzi sapevano che i punti pesavano come macigni perché gli avversari difficilmente regalano qualcosa. Nonostante ciò, ce l'abbiamo fatta».Il tecnico entra poi nello specifico della partita: «Sono contento perché la squadra ha giocato bene - continua - è stato commesso qualche errore, secondo me non abbiamo battuto bene; ma sono soddisfatto di come è stato giocato il muro difesa, mentre in attacco abbiamo giocato con la testa».Appena passate questo ultimo scampolo di feste, i ragazzi tuscanesi torneranno a lavorare in vista del ritorno in campo fissato per domenica 10 gennaio sul campo di Sabaudia: all'andata, all'esordio, capitan De Paola e soci persero con i cugini laziali al tie-break. Ma questa è tutta un'altra Maury's ComCavi: che nel mirino ha il primo posto.Marco Giulianelli