17 Aprile 2021

L'EVENTO

Ci sono storie che non finiscono mai. Cambiano, certo, ma non perdono quel fascino che le ha rese immortali. L'Inge Kallen ha rappresentato tanto per diverse generazioni di sportivi, una kermesse di calcio a 6 unica nel suo genere che ha saputo aggregare e divertire. Per 33 anni questo torneo ha caratterizzato l'estate del capoluogo pontino e, dopo qualche anno di sospensione, eccolo tornare con una forma diversa, ma sempre accattivante.

Non ci sarà più il pallone e spariranno le porte, per lasciar spazio a pallina e racchette: è così che nasce l'Inge Padel, come ammesso con orgoglio dal padrone di casa dell'Agora Fitness, Paolo Finestra.

«Dopo aver dato spettacolo per tanto tempo con il calcio a 6 ho pensato fosse il momento di far rivivere un mito, dando il via ad una manifestazione che mi auguro possa riscuotere grande successo, come accaduto per il Kallen. L'Agora Fitness si è dotata di tre campi da padel negli ultimi mesi, di cui uno al coperto e presto ci saranno altre novità molto interessanti. L'amore per questa disciplina continua a crescere e già la scorsa estate abbiamo organizzato un torneo charity di due giorni grazie al quale è stato possibile raccogliere 2.500 euro da devolvere in beneficenza al reparto di Pediatria dell'ospedale Santa Maria Goretti' di Latina. L'idea di ricreare qualcosa di speciale è sempre stata nella mia mente e il nome Inge Padel mi ha subito emozionato».

I DETTAGLI

Ancora da definire la data ufficiale, mentre sulla formula ci siamo quasi: «L'obiettivo è di poter iniziare a giugno 2021 - prosegue Finestra -, ma è chiaro che bisognerà capire se si potrà assistere alle gare in totale sicurezza. Senza pubblico non ha senso organizzare il torneo, per questo dovremo attendere ancora qualche giorno per capire se sarà il caso di far slittare a fine estate la prima edizione della kermesse».

La formula? Le squadre in gara saranno 12, ognuna composta da 4 coppie, 3 maschili e una femminile, la possibilità di iscriversi è aperta a chiunque tranne ai classificati a livello nazionale».

La competizione durerà un mese e mezzo, con un totale di 124 partite.

LE ASPETTATIVE

Tutto lascia pensare che sarà un evento in grado di lasciare un segno: «Così è stato per l'Inge Kallen, sin dal 1986, e la speranza è che, come accaduto per il calcio a 6, si possa generare quel clima di festa e goliardia intorno al padel. Saranno diversi gli atleti che dopo aver preso parte all'evento calcistico, si daranno battaglia anche con la racchetta in mano. Se mi guardo indietro non posso che essere orgoglioso di quanto fatto, sono chiaramente legatissimo al calcio, ma credo che nella vita sia fondamentale avere sempre nuovi stimoli, quelli che il padel sta trasmettendo oggi a me e tante altre persone. Non vedo l'ora di iniziare questa grande avventura che illuminerà le notti di Latina».

Davide Mancini

