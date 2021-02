© RIPRODUZIONE RISERVATA

GIUSTIZIAAssegnazione parziale interna di due magistrati al settore penale dibattimentale e riequilibrio dei carichi di lavoro tra i tre collegi operanti nel Tribunale di Latina. Lo ha stabilito con proprio decreto pubblicato nei giorni scorsi il presidente del Palazzo di giustizia Caterina Chiaravalloti in risposta ad una sollecitazione del presidente della sezione penale Gianluca Soana che ha sottolineato la necessità di procedere ad una redistribuzione dei carichi di lavoro tra i collegi penali operanti. Allo stato attuale sono 552 i procedimenti pendenti inclusi quelli sulla criminalità organizzata provenienti dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma, procedimenti affidati ai tre collegi penali che hanno un organico di nove magistrati: a breve però l'organico sarà ridotto a sette alla luce del trasferimento ad altro incarico di un giudice (la Fosso) e del congedo in astensione di un altro giudice (la Sergio). Allo stato attuale - i dati sono quelli al 20 luglio 2020- il primo collegio aveva in carico 193 procedimenti con 768 imputati; il secondo collegio 271 procedimento con 612 imputati e il terzo collegio 80 procedimenti con 164 imputati: una situazione palesemente squilibrata alla quale va aggiunta la circostanza che sia presso il primo che presso il secondo collegio ci sono procedimenti pendenti da molti anni. Alla luce della situazione fotografata dai numeri il presidente della sezione penale Soana ha suggerito di procedere ad una redistribuzione dei carichi di lavoro attraverso l'assegnazione al terzo collegio, quello meno oberato, di 14 procedimenti dal primo collegio e 39 dal secondo. Il presidente del Tribunale ha quindi recepito la proposta oltre a stabilire l'assegnazione parziale per un periodo di novanta giorni di un giudice del settore civile (Gaetano Negro) al penale dibattimentale sul ruolo monocratico del magistrato trasferito ad altro servizio a Roma visto che la seconda sezione civile sta lavorando a pieno organico. In questo modo sarà possibile garantire il completo funzionamento dei tre collegi penali.E.Gan.© RIPRODUZIONE RISERVATA