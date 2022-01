Sabato 8 Gennaio 2022, 05:02

Bici, amicizia e spettacoli naturali da togliere il fiato. Sono questi alcuni dei cardini su cui si fonda la Tre Colli Cycling Team. L'associazione sportiva dilettantistica, che ha sede nel consorzio Tre Colli incastonato tra la periferia di Aprilia, Ardea e i Castelli Romani, ha festeggiato il suo secondo anno di vita. Le due candeline sulla torta hanno accolto in un simpatico momento conviviale lo staff dirigenziale composto dal presidente Matteo Ferrera, dal vicepresidente Andrea Magnaterra e dai consiglieri Alessandro Scarponi e Cosma Damiano Pastoressa. Numerosi i soci presenti tra cui ricordiamo Alessandro Giovannangeli, Damiano Moretti, Mattia Maglione e Marco Viscusi. Il bilancio finora è positivo. «Prima che un team siamo un gruppo di amici. Anche questa stagione è stata condizionata dalla grave pandemia mondiale, ma abbiamo potuto realizzare quasi tutti gli obiettivi prefissati. Abbiamo rinnovato la partnership con alcuni sponsor e ci siamo di nuovo affiliati alla federazione ciclistica italiana (Fci) e al Coni. Nuove anche divise e abbigliamento di rappresentanza sottolinea il presidente Matteo Ferrera Ad aprile abbiamo organizzato, con il prezioso supporto di Punto Bici, Pedale Apriliano, Audax Fiormonti, Gerardo Rotondi e Angelo Impemba, il I Tour Tre Colli. Evento di respiro nazionale che ha visto la partecipazione di circa 200 atleti delle categorie Fci Esordienti e Allievi. Manifestazione che ha riscosso successo tra gli addetti ai lavori e ha visto la partecipazione di team provenienti da tutta Italia». Impegno non solo nell'attività agonistica giovanile ma anche organizzazione di gare per i propri tesserati amatori. «A maggio e settembre abbiamo svolto la terza edizione dei campionati sociali con competizioni in linea e a cronometro, che sono stati motivi di aggregazione e che hanno riscosso entusiasmo. Manifestazioni culminate con pranzi tra tutti i partecipanti - continua il massimo dirigente della Tre Colli - A luglio e agosto abbiamo organizzato viaggi in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Austria, Slovenia e in Francia» In queste trasferte alcuni soci hanno scalato due vette mitiche del ciclismo mondiale. Cime che a volte hanno indirizzato la vittoria del Giro d'Italia e del Tour de France. Lo Zocolan e l'Alpe d'Huez. Il 2022? «Sarà un anno impegnativo e ricco di iniziative. L'obiettivo è di crescere e di consolidarci conclude Ferrera - Oltre all'organizzazione dei campionati Sociali e del II Tour Tre Colli vorremmo partecipare alla Gran Fondo, Medio Fondo e a gare regionali».

Dario Battisti

