Un episodio «grave e inaccettabile» sul quale seguirà una presa di posizione netta e decisa da parte dell'amministrazione comunale di Minturno. Non si è fatta attendere la nota del sindaco Gerardo Stefanelli e dell'assessore al personale Gennaro Orlandi in merito all'aggressione subita lunedì mattina da un dipendente comunale dei servizi sociali. L'impiegato ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari dell'Ospedale Dono Svizzero dopo che un quarantenne ha sferrato un pugno in pieno volto al funzionario nel suo ufficio. L'uomo aveva saputo che la sua attività imprenditoriale era stata esclusa dall'elenco delle ditte attraverso le quali le persone più bisognose avrebbero potuto utilizzare i buoni spesa messi a disposizione dal comune di Minturno. «Nulla giustifica simili comportamenti violenti in una società civile dichiarano Stefanelli e Orlandi L'amministrazione non tollera forme di sopraffazione da parte di nessuno e, nei prossimi giorni, valuterà tutti i provvedimenti da adottare per tutelare l'incolumità dei dipendenti e l'immagine della città. Ringraziamo i Carabinieri, presenti al momento del fatto nel Palazzo Municipale per altre incombenze, e l'addetto al servizio di Portierato- Vigilanza, che sono prontamente intervenuti per porre fine all'aggressione».

L'impiegato inizialmente aveva cercato di illustrare l'iter amministrativo seguito dopo la pubblicazione del bando da parte del Comune ma non c'è stato verso. Il 40enne a suo modo è passato dalle parole ai fatti e ha colpito l'addetto dell'ufficio dei servizi sociali procurandogli una lesione allo zigomo sinistro accertata dai sanitari dell'ospedale di Formia dove la vittima è stata trasferita a bordo di un'ambulanza del 118. L'aggressore è stato denunciato per lesioni ai danni di un incaricato di pubblico servizio e di interruzione di pubblico servizio anche a seguito di una denuncia querela formalizzata dalla vittima presso il comando della compagnia dei carabinieri di Formia.

