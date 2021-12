Venerdì 10 Dicembre 2021, 05:02

«La politica deve saper trovare una sinergia: il territorio deve dotarsi di siti di stoccaggio, altrimenti saremo sempre subordinati a scelte fatte da privati». Così il sindaco di Latina, Damiano Coletta, è intervenuto ieri in Consiglio comunale, sul commissariamento della Provincia da parte della Regione per la mancata indicazione dei siti di stoccaggio del secco residuo. Coletta ha anche aggiunto che «su Montello, l'obiettivo primario sarà sempre la bonifica, dobbiamo vigilare affinché si possa garantire la sicurezza sanitaria, e abbiamo sollecitato la Regione a riaprire lo studio epidemiologico sulle patologie che possono sopraggiungere per l'esposizione a sostanze nocive». Coletta ha anche ricordato, sui siti, che «quello accanto alla Plasmon è stato escluso dallo studio che i tecnici incaricati da noi hanno svolto». Il sindaco ne ha parlato a margine della delibera di variazione di bilancio per maggiori costi (194mila euro) della gestione dei rifiuti, derivanti dal blocco degli impianti di Rida Ambiente tra luglio e agosto. Se per Vincenzo Zaccheo «Latina deve svolgere un ruolo guida di programmazione nella gestione dei rifiuti», per Gianluca Bono (M5S) «se non saranno individuate le discariche di servizio, e le poche che esistono sono sempre in mano ai privati, saremo sempre in un cul de sac», e per Enzo De Amicis (Pd), «occorre aumentare il riciclo dei materiali, incrementare la differenziata e, tramite il commissariamento, trovare una soluzione adeguata per tutti i Comuni della provincia». Più ampio il ragionamento di Daniela Fiore (Pd), per la quale «i Comuni hanno bisogno di risposte: ci sono stati dei ritardi nell'assunzione di una decisione, che ci rendiamo conto essere difficile qualunque sia il sito selezionato per lo smaltimento, ma che non si può più rimandare. Per questo è necessario prendere decisioni coraggiose, anche impopolari. Abbiamo protestato contro questo commissariamento che ci ha impedito di avviare un confronto con la popolazione, tuttavia, oggi abbiamo il dovere di coadiuvare il commissario nella scelta che dovrà portare all'individuazione dei siti di stoccaggio, escludendo a priori Montello». «Nei prossimi giorni prenderò contatti con il commissario, per mettere a sua disposizione tutto il lavoro svolto e gli uffici stessi», assicura infine il presidente facente funzioni della Provincia di Latina, Domenico Vulcano, al quale sono rimasti sette giorni, prima delle elezioni del rinnovo della Provincia: «L'intenzione è non rendere vano tutto il lavoro svolto in questa consiliatura sull'individuazione dei siti: i luoghi erano stati scelti e anche inviati in Regione». L'ente di via Costa starebbe anche valutando possibili ricorsi contro il commissariamento.

