17 Aprile 2021

IL PUNTO

Maggiori controlli e più vaccini per il ritorno alla zona gialla e sperare in un'estate più serena. Unica prescrizione: non abbassare la guardia. A firmare la ricetta anti-Covid sono stati il sindaco di Latina Damiano Coletta e Loreto Bevilacqua, responsabile della campagna di vaccinazione della Asl, ieri sera nel corso della consueta diretta Facebook di aggiornamento sulla situazione pandemica nel capoluogo pontino, organizzata dal Comune. Il primo cittadino, che si vaccinerà con Astrazeneca il prossimo 24 maggio, ha ricordato le ordinanze di divieto di stazionamento in piazza Dante e nel parcheggio adiacente l'attuale sede del mercato coperto e ha annunciato maggiori controlli a piazza del Quadrato. «Ci vengono chiesti maggiori controlli ha detto il sindaco -, ma è impensabile che le forze dell'ordine, che devono svolgere anche altro, possano presidiare tutte la città. Non possiamo militarizzare la città. Quello che invece possiamo fare, a partire da questa sera, è assicurare maggiori controlli nelle zone più nevralgiche». L'occasione è stata anche quella di fare il punto sui contagi che a Latina e nella sua provincia hanno «un andamento anomalo rispetto alle altre province del Lazio». Ieri il numero di nuovi casi positivi è stato pari a 184, con 17 persone ricoverate. Un motivo in più, hanno raccomandato sia Coletta che il dottor Bevilacqua, per non abbassare la guardia. Tra le armi a disposizione per sconfiggere il coronavirus, oltre ai comportamenti responsabili da parte di tutti, il sindaco e il dottor Bevilacqua hanno ricordato l'importanza della vaccinazione e le cure monoclonali su cui l'ospedale Goretti ha puntato molto. «Sono 75 le persone sottoposte a questo tipo di cura ha detto Coletta senza complicazioni». In quanto ai vaccini l'obiettivo della Asl pontina ha spiegato Bevilacqua è di arrivare a giugno con il 60-70% delle persone vaccinate. Un obiettivo per affrontare la stagione estiva con serenità, senza abbassare la guardia», ha sottolineato, confermando che entro il 25 aprile tutti gli over 80 riceveranno la prima dose. «In quanto alla vaccinazione delle persone fragili effettuate presso gli ospedali di Latina e Formia e presso l'Oncologia di Aprilia ha aggiunto Bevilacqua - abbiamo raggiunto quota 1.800, su un totale di 6.000». Il responsabile della campagna vaccinale ha detto che «per tornare alla zona gialla non basta ridurre il numero delle persone in terapia intensiva, ma servono più vaccini» e che per ottenere il passaporto vaccinale «occorre un certificato scaricabile dal portare regionale a partire da maggio».

Rita Cammarone

