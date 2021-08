Venerdì 27 Agosto 2021, 05:00

L'EVENTO

Al Circeo rugby in carrozzella: il tradizionale appuntamento del Centro Ferie Avagliano, struttura ricettiva senza barriere architettoniche, quest'anno si rinnova con una partita dimostrativa dello sport praticato da giocatori diversamente abili. L'iniziativa è in programma per domani, sabato 28 agosto, alle 18 presso l'albergo di via Manzoni 20 a San Felice Circeo. In campo con sedie a rotelle scenderanno a turno sette atleti tedeschi appartenenti a diverse squadre di livello, Lipsia Rugbyloewen, con Dirk Schmidt, Sebastian Eschenbach e Renè Richter, Amburgo Alstersport, con Matthias Stroeh, Frank Richter e Robert Steinbeck, e Monaco Rugbears, con Matthias Stroeh. Nella partita dimostrativa prenderanno parte anche cinque giocatori del posto, normodotati, che per l'occasione praticheranno il rugby anche loro in sedia a rotelle. In campo si confronteranno due gruppi misti da cinque elementi; ciascuno, a rotazione, cederà il posto ai tre giocatori in panchina. Da anni, i giocatori tedeschi partecipano in Germania a tornei di rugby, iscrivendosi come San Felice All stars. «Hanno a cuore il nostro paese e apprezzano la bellezza del territorio, allenandosi con handbike (tipo di velocipede, che si muove tramite delle manovelle azionate da braccia umane, ndr) lungo le coste, facendo lunghe nuotate nella nostra spiaggia accessibile Voglia di mare', e poi allenandosi sul campo sportivo del Centro Ferie Salvatore», ha dichiarato Sabine Avagliano, titolare della struttura d'eccezione. «L'amministrazione comunale, le associazioni sportive e la popolazione ha aggiunto - hanno sempre partecipato con entusiasmo alla partita dimostrativa, anche prestandosi come giocatori in carrozzina per un pomeriggio». L'evento, patrocinato dal Comune di San Felice Circeo, vedrà la partecipazione dell'assessore Felice Capponi, con delega allo Sport. Gli atleti tedeschi dedicheranno questa edizione alla signora Eleonora Gehring, fondatrice della struttura insieme a suo marito Salvatore Avagliano, venuta a mancare il mese scorso.

Rita Cammarone

